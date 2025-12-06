El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La artista rodeada de algunas de sus obras en una imagen de la exposición neoyorquina. Moma
Escultura

La renovadora 'nisei'

Ruth Asawa, que protagonizará una exposición en el Guggenheim, superó duros obstáculos con su inspiración creativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:11

Comenta

La historia de la estadounidense Ruth Aiko Asawa (1926-2013) nos conduce al Oscar. La actriz que encarnara a esta escultora en un posible 'biopic' ... contaría con muchas papeletas para obtener una nominación porque su peripecia aúna dolor y superación, la capacidad para afrontar retos y vencer los obstáculos. Ella exhibió una singular facultad creativa y, en último término, consiguió seducir al mundo. El Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York le dedica una retrospectiva a partir del próximo 7 de febrero.

