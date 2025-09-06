El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paul Poiret, con la modelo Renée (1927). © Thérèse Bonney/BHVP/Roger-Viollet

Poiret, el rey del diseño que acabó con el corsé

Exposición ·

El Museo de las Artes Decorativas de París acoge medio millar de piezas del artista que sentó las bases de la industria de la moda moderna

Abraham de Amézaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:33

Hace ahora un siglo, durante la Exposición Universal de la capital francesa de 1925, tres barcazas exhibían en el Sena las diferentes líneas de la ... maison Paul Poiret. Desde la costura, a los perfumes, pasando por la decoración interior. Meses antes, su creador había estado obligado a venderla a un grupo financiero, acuciado en gran medida por las deudas provocadas por su excesivo tren de vida. Atrás quedaban los años de esplendor, de quien había llegado al éxito en el vestir, liberando a las mujeres del corsé, con propuestas fluidas de ricos tejidos y estampados. En 1928, su artífice abandonó la empresa, al poco de divorciarse de Denise, su esposa, modelo, musa y colaboradora. La casa cierra finalmente en 1932.

