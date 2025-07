«Soy un poeta popsocrático»

«Mi poema favorito en castellano son las 'Coplas' de Manrique»

- Su poesía ha abierto caminos nuevos para los autores de las generaciones siguientes, ¿en qué cree que les ha podido influir o en qué coincide con ellos? ¿De qué poetas más jóvenes se siente próximo? ¿Y de cuáles de su generación?

- La sencillez, la variedad infinita de lecturas, el rigor en la construcción, el buen oído, un particular esmero en los versos iniciales y finales de cada poema (que cuido mucho), la pasión con que escribo (matizada por la ironía), etc. Habría que preguntar a esos poetas jóvenes qué es lo que les atrae de mi poesía. Seguro que tú sabes quiénes son. Prefiero no decir nombres, que luego me olvido de alguno sin querer y la pifio.

- Hablemos de algunas influencias. A menudo ha referido la importancia para su escritura de los poemas breves de Ezra Pound, Personae, o de la poesía de Pere Gimferrer, ¿cómo han influido estos autores en su poesía?

- Pound y Gimferrer influyeron muchísimo en mi poesía más antigua. Siempre los consideraré mis maestros, junto con Juan Ramón Jiménez, Jaime Gil de Biedma y el mentado Cirlot. Para otras influencias delego en ti, querido Juanjo, que has dedicado a mi poesía muchas horas de estudio y de hermeneusis. Todas las filias literarias a las que antes me he referido han influido, poco o mucho, en mi obra. Ah, mi poeta español favorito es Lope de Vega. Y mi poema favorito escrito en castellano, las 'Coplas por la muerte de su padre' de Jorge Manrique.