Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:11

Podías verlos en los arrabales de las ciudades, en los arroyos donde desaguan las termas y en las escombreras, husmeando entre los desechos, eligiendo una ... monda o un cuscurro de pan duro para llevarse a la boca, retirándose a dormir al crepúsculo bajo el abrigo de una higuera, en la única compañía de una vara de acebuche y un manto a medio descoser. Eran jóvenes, viejos, barbudos y calvos, incluso mujeres, pero su aparente diversidad quedaba condensada en un retrato único: el del filósofo altivo y estatuario, a salvo de las convenciones del vulgo, que rechaza las componendas de la mayoría de los ciudadanos para retirarse, con la inocencia y la ferocidad del animal, allí donde los hombres no se atreven a vivir. Por esto eran llamados los Perros: como perros recorrían el ágora y los callejones, se alimentaban de desperdicios, mordían y se apareaban en las esquinas, aullaban al anochecer.

