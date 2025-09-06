Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Es la libélula un insecto evocador por su forma, sus colores y su vuelo característico, como diminutos helicópteros sobrevolando una charca. Esta aura mágica que ... rodea al animal se aprecia en sus nombres en diversas lenguas: 'dragonfly' (mosca dragón, en inglés), 'sacagüeyos' (saca ojos, en bable) o 'sorgin-orratz' (aguja de bruja, en euskera). El castellano toma la palabra del latín científico 'libellula', término con el que ya designaban los romanos a dicho insecto. El vocablo latino es un diminutivo de 'libella' (nivel, balanza), que a su vez es un diminutivo de 'libra' (libra de peso o balanza). Al parecer, a las libélulas se las nombró en latín aludiendo precisamente a ese vuelo que tanto las caracteriza: suspendidas en el aire agitando velozmente sus alas, como equilibristas en la cuerda floja.

Septiembre es el mes libélula en el calendario. El verano aún no ha finalizado y por estas latitudes suele mantenerse el buen tiempo. Pero el curso arranca sin miramientos y la rutina se aposenta en los horarios. Así es septiembre el mes malabarista en el que se anota, como propósito en los diarios personales, la vuelta al equilibrio tras los excesos estivales. La pena es que el nuevo curso traerá también las estridencias y desmanes políticos, y con esos exabruptos desequilibrados no hay libélula ni funambulista que no se estrelle.

