Julio Llamazares, en Teruel, donde ha presentado la novela. EFE
Las críticas de la semana

Julio Llamazares y la ruta paterna

Honestidad. ·

Una novela en la que el autor rehace fiel y emotivamente la travesía de la España que recorrió su padre en la Guerra Civil

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Quizá porque vivimos un tiempo de inseguridad social y de vértigo ambiental, abundante en oscuros presagios; quizá por una suerte de sensación de orfandad ante ... la caída de las grandes referencias éticas, filosóficas o ideológicas, nuestra producción novelística vuelve hoy la mirada hacia la figura del padre. Como ilustrativos ejemplos pueden citarse el de Elvira Lindo con 'A corazón abierto' (2020), el de Jesús Carrasco con 'Llévame a casa' (2021), el de Agustín Fernández Mallo con 'Madre de corazón atómico' (2024) o el de Margarita Leoz con 'Lo que permanece, publicada en el presente 2025. Es en este contexto en el que hay que situar la nueva entrega narrativa de Julio Llamazares. En 'El viaje de mi padre', el escritor leonés sigue la ruta que su progenitor recorrió durante la Guerra Civil española cuando se alistó, con dieciocho años, como voluntario al bando nacional.

