La crítica literaria de la semana

José Carlos Llop o los secretos de familia

Sutil atmósfera | Un volumen que recoge cuatro novelas del escritor mallorquín unidas por el tono evocador y la insularidad de su estilo

Iñaki Ezkerra

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:48

Los enigmas familiares constituyen un material muy fecundo en la producción literaria. Con él se han construido grandes novelas, novelas mediocres y también telenovelas. En ... estas últimas, el secreto mejor guardado de determinado clan no suele ser muy original y responde al limitado repertorio de las debilidades humanas: el del padre que no reconoció al hijo que tuvo fuera del matrimonio, el del hijo que no sabe que su padre no es su padre, etc. El escritor mallorquín José Carlos Llop ha logrado hacer algo original y diferente con ese tema de los secretos de familia: los ha sabido convertir en una sutil atmósfera literaria. Esto es exactamente lo que ocurre con las cuatro entregas narrativas que aparecen reunidas en 'El cuarteto de la memoria': 'El informe Stein' (1995), 'La cámara de ámbar' (1996), 'Háblame del tercer hombre' (2001) y 'El mensajero de Argel' (2004). Todas ellas se encuentran plagadas de secretos que les serán o les fueron revelados en su día a sus protagonistas, pero que no llegan a ocupar nunca un lugar tan relevante en el texto como el enrarecido, sugerente y esencialmente estético clima que el autor crea alrededor de su ocultación o su desvelamiento.

