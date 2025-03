Platero y Tú: la historia de la gran banda de los 90 que nunca hizo su gira de despedida

«Prefiero a las bandas honestas que lo dejan si falta feeling»

Javier M. Alcaraz, 'Chayi', lleva 25 años ejerciendo el periodismo, un oficio que ha ligado a su pasión por la música. Creador de la web RockSesión, este es su segundo libro tras 'Poesía básica. Extrechinato y Tú ensancha el alma' (Efe Eme, 2023).

- Tenía 10 años cuando Platero y Tú grabó la maqueta. ¿Recuerda su primer encuentro con su música en Almería?

- Me vino de una cinta grabada por un colega, con Rosendo, Reincidentes, Extremoduro y, cómo no, Platero y Tú. A partir de ahí, seguimiento máximo en cada paso del camino. Entonces no lo sabía, pero la pasión por la música me llevó a querer escribir de ella… Y así van 25 años de profesión.

- Más que la historia, ¿el libro recoge las cuatro historias del grupo?

- Sí, especialmente en lo que tiene que ver con el final. Los cuatro coinciden en que fue la hostia de divertido, hicieron más de lo que podían imaginar, pero no tanto en sobre cómo terminó la historia y el eterno debate de unos conciertos de despedida.

- Ya había hablado con Fito e Iñaki a cuenta de su anterior libro, 'Poesía básica'.

- Con Iñaki incluso otra media docena de veces más. Al final lo que me ha sorprendido al abordar este libro es el cariño y el buen recuerdo que despierta hablar de Platero e, incluso, cómo ellos mismos se siguen sorprendiendo de que su legado siga tan fresco.

- Sorprende que en las cuestiones más sensibles los cuatro músicos hablen abiertamente.

- Son cuatro tipos honestos, sin dobleces. Siempre dicen lo que piensan y el mejor ejemplo de ello es Juantxu. También sabían que las conversaciones y el material iban a tratarse con rigor y con mucho respeto.

- Conoces muy de cerca la conexión entre Platero y Extremoduro. ¿Su encuentro alteró la evolución de cada banda?

- Sin duda. Quizá Platero hubiera terminado también algún día sin la irrupción de Robe, pero él es quien le ofrece a Iñaki entrar en Extremoduro con casi plenos poderes, como demostró en los discos de 'Agila' en adelante. Y también Fito empieza a apreciar otras formas de escribir y componer que ya no casaban tanto con el espíritu más bandarra de Platero.

- Su trayectoria recuerda la de tantas bandas: diez años intensos, 8 o 10 discos, evolución del sonido, burbujas personales y separación. ¿Es un arquetipo?

- Al final un grupo es la convivencia intensa de tres, cuatro, cinco personas, sobre todo en los primeros años donde todos van a una, donde la ilusión prima más que cualquier otra cosa. El desgaste acaba siendo inevitable. Luego está la gran pregunta, ¿qué queremos, bandas honestas que prefieren dejarlo si el feeling no es el mismo o seguir porque nos interesa aunque no nos soportemos? Creo que lo más auténtico y honesto es siempre lo primero.

- ¿Qué feed back le ha llegado en las presentaciones?

- Los lectores coinciden en que había necesidad de hacer una biografía como esta, con un contexto y un análisis tan profundo como divertido.

- En su colección de discos de Platero, ¿qué abunda: vinilo o disco compacto?

- Por edad viví el tránsito del fin del vinilo y el auge del cedé, así que la discografía completa entró primero en cedé. Con los años y las nuevas ediciones, vamos completando la de vinilos.

- ¿Le sorprende que muchos conciertos de La Gripe y Tú agoten las entradas y reúnan a espectadores de diferentes generaciones?

- De primeras, no. Pero después de verles en Murcia me sorprende menos. Es un acto de celebración grandioso, ves a todo el mundo feliz. A Jesús y a Juantxu, pero también a Txema (Sedientos), otro grande, y a Fran (Malanoche) que se lo curra muy bien. Me alegro mucho de su triunfo, nacido desde su nada impostada modestia.

- El último capítulo es una carta 'A Platero, en el cielo de Bilbao', a base de títulos de sus canciones. ¿Le costó mucho?

- Me gusta regar mis crónicas, críticas y también estos dos libros con pequeñas 'recompensas' que hagan más grata la lectura. Uno de los elementos aquí fue titular cada capítulo como alguno de los de 'Platero y Yo' de Juan Ramón Jiménez. Como el suyo acaba con una carta de despedida al burrito, me parecía perfecto hacer lo propio con la banda, un cierre ensoñado y sentimental.