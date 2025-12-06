El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hitler, rodeado de una multitud que le ovaciona en un acto público en los años 30.
La excusa de la obediencia ciega

Sobrevivir a la era de Hitler. ·

El catedrático Alec Ryrie recuerda el silencio cómplice de la jerarquía cristiana alemana ante la barbarie y alerta de las flaquezas del antinazismo actual

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:11

La reciente obra del catedrático de Historia del Cristianismo en la Universidad de Durham Alec Ryrie, 'La era de Hitler y cómo sobrevivir a ella', ... vuelve a remover las entrañas de una época y de unos ciudadanos fascinados por el nazismo y protagonistas del desmoronamiento y de la miseria moral de unos años que parecen resurgir al desaparecer el consenso ético y la unanimidad discursiva de la posguerra. El papel de Hitler como encarnación del mal que le otorgó Occidente, la ignominia y la crueldad, el pánico y el terror sistémico, el veto unánime como contención de un pensamiento destructor y apologeta del horror, se han desvanecido en los tiempos líquidos en que vivimos y ello exige replantearse, una vez más, cómo se entiende el bien y el mal ahora, si de la misma forma que entonces o con otras variables.

