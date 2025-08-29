El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La BOS ofrecerá 17 programas que, partiendo de los clásicos, se abren a la modernidad. BOS
Sinfónica de Bilbao

El diálogo como base de la creación

La nueva temporada plantea estilos muy diversos y la presentación de importantes directores invitados

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:23

Decía Schopenhauer que «la música es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende». Trasciende las fronteras, nos permite entendernos en nuestra diversidad ... y cultivar el diálogo como base de la creación. La BOS toma ese diálogo como uno de los ejes de la temporada mediante obras concertantes que demandan conciliar voces distintas y atender a la totalidad de la música, de lo individual a lo colectivo, conformando un abono temático en torno a piezas de Jean Sibelius, Gabriel Erkoreka, Fazil Say y Paquito de Rivera. Estos cuatro nombres simbolizan la heterogeneidad del repertorio que ofrecerá la orquesta en sus diecisiete programas, la apuesta por músicas plurales que aúnan pasado y presente y que, partiendo de los clásicos, se abren a la modernidad.

