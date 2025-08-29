Decía Schopenhauer que «la música es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende». Trasciende las fronteras, nos permite entendernos en nuestra diversidad ... y cultivar el diálogo como base de la creación. La BOS toma ese diálogo como uno de los ejes de la temporada mediante obras concertantes que demandan conciliar voces distintas y atender a la totalidad de la música, de lo individual a lo colectivo, conformando un abono temático en torno a piezas de Jean Sibelius, Gabriel Erkoreka, Fazil Say y Paquito de Rivera. Estos cuatro nombres simbolizan la heterogeneidad del repertorio que ofrecerá la orquesta en sus diecisiete programas, la apuesta por músicas plurales que aúnan pasado y presente y que, partiendo de los clásicos, se abren a la modernidad.

Aún sin director titular desde la salida de Erik Nielsen, los maestros invitados establecerán una suerte de impronta colectiva. Dos nombres destacan a primera vista. El danés Thomas Dausgaard debutará con la BOS con las credenciales de haber dirigido a varias de las mejores orquestas del mundo a ambos lados del Atlántico, desde la de Cleveland hasta la Gewandhaus de Leipzig, y de haber aupado a la Orquesta de Cámara Sueca a una época de esplendor. Su programa comenzará rindiendo homenaje a su compatriota Rued Langgaard, olvidado como otros grandes sinfonistas del siglo XX, para después adentrarse en el 'Concierto para violín n°1' de Szymanowski (con Alena Baeva de solista) y culminar con una de las grandes sinfonías de Bruckner, la enorme Séptima.

Ampliar Thomas Dausgaard (L. Zandel) | Yeol Eum (M. Borgg Reve)

El otro debut destacado será el del ruso Vasily Petrenko, director musical de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, que abordará la Séptima de Shostakovich recordando los cincuenta años de su muerte y sus indestructibles vínculos con el tiempo que le tocó vivir. No en vano, la sinfonía fue compuesta durante los primeros meses del asedio a Leningrado (1941) y dedicada a «nuestra lucha contra el fascismo, a nuestra inconvertible victoria sobre el enemigo y a Leningrado, mi ciudad natal».

Los hay que dejan siempre buen recuerdo al frente de la BOS, como Pablo González, Nuno Coelho o el propio Nielsen. El asturiano mirará también a Shostakovich (su ligero 'Concierto para piano n° 2' con Yeol Eum Son) entre obras de Ligeti y Chaikovski, mientras que el portugués oficiará el estreno absoluto del Concierto para piano y orquesta 'A Manuel de Falla' de Moisés P. Sánchez, un músico a caballo entre el jazz y la música contemporánea. A su vez, Nielsen acogerá al alumno más reconocido de Joaquín Achúcarro, Alessio Bax, en un 'Concierto para piano n° 1' de Brahms que se verá preludiado por la 'Obertura op. 20' de Arriaga en el bicentenario de su temprana muerte.

Las directoras

Elena Schwarz, Lorenza Borrani, Nil Venditti y Catherina Larsen-Maguire representarán a las mujeres directoras dando ejemplo desde la normalidad, con programas que se extenderán desde la gran tradición (Mozart, Beethoven, Schubert, Chaikovski) hasta el acento británico de Vaughan Williams, el virtuosismo de Lalo y la cadencia contemporánea de la islandesa Maria Huld Markan. La creación actual estará presente también a través de Javier Quislant y su 'Eneida de Virgilio en Unda maris', y del citado Erkoreka y su Concierto para percusión vasca y orquesta, 'Zuhaitza' (con Kalakan), sin olvidar la oscarizada banda sonora de Howard Shore para la tercera entrega de 'El señor de los Anillos', con la que es de esperar que la orquesta y la Sociedad Coral vuelvan a llenar el Euskalduna.

Recomendaciones para la temporada de la BOS Shostakovich: Sinfonía n° 7, 'Leningrado'. Director: Vasily Petrenko. 6 y 7 de noviembre.

Ravel: 'Ma Mère l'Oye' (suite). Erkoreka: 'Zuhaitz'. Mozart: Sinfonía n° 36. Kalakan. Director: Jean Deroyer. 4 y 5 de diciembre.

Shore: 'El señor de los anillos: El retorno del Rey'. Sociedad Coral. Coro infantil de la Sociedad Coral. 18 y 19 de diciembre.

Arriaga: Obertura op. 20. Brahms: Concierto para piano n° 1. Stravinski: 'El pájaro de fuego' (suite). Alessio Bax, piano. Director: Erik Nielsen. 29 y 30 de enero.

Ligeti: Concert Românesc. Shostakovich: Concierto para piano n° 2. Chaikovski: Sinfonía n° 5. Yeol Eum Son, piano. Director: Pablo González. 5 y 6 de febrero.

Mozart: Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta. Schubert: Sinfonía n° 4. Cristina Blanco, viola. Violín y directora: Lorenza Borrani. 12 y 13 de febrero.

Langgaard: Upaaagtede Morgenstjerner. Szymanowski: Concierto para violín n° 1. Bruckner: Sinfonía n° 7. Alena Baeva, violín. Director: Thomas Dausgaard. 12 y 13 de marzo.

Schubert: Obertura al estilo italiano D. 591. Mozart: Concierto para piano n° 22. Haydn: Sinfonía n° 104. Kit Armstrong, piano. Director: Jan Willem de Vriend. 7 y 8 de mayo.

Funciones: En el Palacio Euskalduna, todos los conciertos empiezan a las 19.30 horas.

Los amantes del clasicismo tendrán en el programa dirigido por Jan Willem de Vriend una cita ineludible con Haydn y Mozart (el no muy habitual 'Concierto n° 22' con Kit Armstrong al piano), como la tendrán los devotos de Bach en la 'Pasión según san Juan' que dirigirá Carlos Mena a las puertas de la Semana Santa. Hay también espacio para obras situadas en los albores de la modernidad como 'La mer' de Debussy, 'El pájaro de fuego' de Stravinski, 'Ma Mère l'Oye' de Ravel o las 'Canciones de un camarada errante' de Mahler, reservándose el concierto final los sonidos y los ritmos de Latinoamérica de la mano de Pacho Flores a la trompeta, Leo Rondón al cuatro venezolano y Carlos Miguel Prieto al frente de la orquesta.

A ello hay que sumar los contornos más intimistas de su temporada de cámara, por la que pasarán algunos de los solistas destacados y en la que podrá escucharse desde piezas barrocas hasta las 'Folk Songs' de Luciano Berio, pasando por el 'Octeto' de Stravinski, el 'Gran sexteto concertante' [KV 364] de Mozart o los tres cuartetos de cuerda de Arriaga. Nuevamente, clásicos y contemporáneos en convivencia. Con Iñigo Alberdi como nuevo director general de la orquesta, habrá que esperar que las negociaciones para renovar el convenio lleguen a buen puerto para que todas las expectativas de la temporada puedan hacerse realidad. La música muestra el camino.