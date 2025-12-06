Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Un 6 de diciembre de hace 47 años se ratificaba en referéndum la Constitución del 78. Esta «democracia» recuperada, tras una guerra civil y una ... dictadura demasiado largas, es una palabra griega con dos raíces etimológicas: por un lado, 'demos' (pueblo); por otro, 'kratos' (gobierno). De la primera heredamos toda una serie de palabras relacionadas con la población, como 'demografía' (estudio estadístico de una población), o 'demoscopia' (la observación, 'skopeo', de las opiniones). También tenemos 'demagogo', literalmente, el que conduce al pueblo -como si de ovejas bobas se trataran-, o 'epidemia' ('sobre un pueblo', aplicado por extensión a las enfermedades que se expanden entre la población).

Del segundo étimo obtuvimos diferentes formas de entender el gobierno, por ejemplo, la 'aristocracia', hoy un vocablo referido a las clases nobles, pero en origen el gobierno de los mejores ('aristoi'). O las 'autocracias' (el gobierno de uno mismo), que hoy crecen como setas. O las 'plutocracias' (el gobierno de los ricos), ese sueño húmedo de los magnates escandalosamente milmillonarios de Syllicon Valley. La democracia quizás sea el menos perfecto y más complejo de todos los gobiernos, pero a la vez el único que pueda protegernos de los delirios despóticos de tanto plutócrata, autócrata y aristócrata resentido.

Constitución