Un Cadillac sin motor

Dos cabras comen películas en la cineteca y una le pregunta a la otra: «¿Cuál te estás comiendo?». «'Guerra y paz'. No está mal, pero ... me gustó más el libro». La vieja y huera discusión de que suele ser mejor la base literaria que su plasmación en la pantalla.

De la película 'El resplandor' me gusta la secuencia inicial de los créditos. Se compone de planos picados que se encadenan: la cámara sigue a un coche que marcha por una serpenteante carretera que atraviesa paisajes espectaculares y diversos. En uno de esos planos, la cámara alcanza al coche, pero en vez de rebasarlo se desplaza con limpieza misteriosa a la izquierda y sobrevuela el precipicio. Es quizá la declaración simbólica por parte de Kubrick de que había hecho con el argumento y desarrollo de la película lo que le dio la gana.

La libre adaptación de su novela no le gustó a Stephen King, que había publicado 'El resplandor' en 1977, tres años antes del estreno de la película. King no se quejaba por que fuera diferente al libro, sino de que el guion había empobrecido y simplificado la complejidad de la historia fantástica y sus componentes (King escribió un guion que Kubrick desdeñó por ser demasiado fiel a la novela). El escritor dijo que, como era de esperar, 'El resplandor' de Kubrick era brillante en su factura cinematográfica, pero carecía de alma; le parecía algo así como un Cadillac grande y hermoso que no tuviera motor.

Creo que el gran Stephen tenía razón. Al guion le faltan explicaciones, lo que debilita la historia. Las facultades paranormales que posee Dany, el niño, son las que lo facultan solo a él para ver las cosas terribles que han sucedido. Y falta algo importante: el poder del hotel Overlook para dominar la mente de Jack y potenciar el resplandor de Dany. También hay que adivinar entre líneas que Jack es un alcohólico en precario dique seco. En la película, de repente es un psicópata furibundo, servido por una interpretación pasada de rosca de Jack Nicholson, que gesticula como Jim Carrey.