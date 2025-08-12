El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una escena de los ensayos de 'Yerma' en Sevilla. Teatro Cajasol

Richard Sahagún dirige una 'Yerma' con acento andaluz

El autor bilbaíno se ha trasladado a Sevilla ante la «falta de oportunidades» en la capital vizcaína

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Martes, 12 de agosto 2025, 17:47

El actor, director y dramaturgo bilbaíno Richard Sahagún ultima estos días en Sevilla su versión de 'Yerma', que estrenará el 9 y 10 de septiembre ... en el Teatro Cajasol en unas funciones que serán también televisadas por un canal autonómico. Según explica a este periódico, se ha movido a Andalucía para trabajar ante la «falta de oportunidades en Bilbao», donde no estrena desde hace tres años, cuando se representó en el Arriaga 'Lear', su relectura del clásico de Shakespeare.

