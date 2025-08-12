Richard Sahagún dirige una 'Yerma' con acento andaluz

El actor, director y dramaturgo bilbaíno Richard Sahagún ultima estos días en Sevilla su versión de 'Yerma', que estrenará el 9 y 10 de septiembre ... en el Teatro Cajasol en unas funciones que serán también televisadas por un canal autonómico. Según explica a este periódico, se ha movido a Andalucía para trabajar ante la «falta de oportunidades en Bilbao», donde no estrena desde hace tres años, cuando se representó en el Arriaga 'Lear', su relectura del clásico de Shakespeare.

Asegura que fue en aquel momento cuando contactó con los responsables del teatro sevillano. «Vinieron a Bilbao a ver 'Lear' y les encantó. Me propusieron este proyecto televisado y lo enganché con mi visión de 'Yerma' en la que venía trabajando desde hace tiempo», detalla. Ya que la obra va a ser televisada, se ha inspirado en el mítico 'Estudio 1' de Televisión Española para esta emisión en el canal 7TV que han rebautizado como 'Estudio Andalucía'.

El autor bilbaíno, que se encarga también de la escenografía, promete una versión fiel al poema trágico de Lorca con un reparto íntegramente andaluz, formado por Silvia Agua D'Ort, María Marín Leiva, Samuel Mateo Cabrera, Carmen Otero, Flavia Ruffa y Manué Sánchez, y respetando su acento. «Me parece muy doloroso cuando en producciones de Madrid obligan a los actores andaluces a usar un acento neutro», dice. «Y, en este caso, Lorca concibió sus creaciones con su acento granadino, por lo que sería absurdo y artificial cambiarlo».

'Yerma' tiene ya atados varios compromisos en ciudades andaluzas y Sahagún prevé llevarla a otras plazas aunque de momento no ve opciones de pasar por Bilbao, donde dice tener las «puertas cerradas». Asegura que la relación con el Arriaga está «congelada» tras un encargo que no ha llegado a concretarse, pese a haber estrenado en este escenario 'Caballo/Dostoievski', su obra más reconocida y que le llevó a girar después por toda España, y 'Kakerlake/Kafka', además de 'Lear'.