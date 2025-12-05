El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una escena de 'La Petética', escrita y dirigida por Miguel del Arco.

De tripas corazón

Hay en 'La Patética' teatral de Miguel del Arco tanto amor por la música y los músicos como lo tuvo Chaikovski por la ópera o el ballet

Pedro Barea

Pedro Barea

Bilbao

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:03

Un director de orquesta de 53 años prepara la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Piotr Ilich Chaikovski, la 'Patética', que el ruso pensó ... como su propio réquiem. Sufre una enfermedad terminal y el esfuerzo artístico va añadido al de soportar la congoja de una muerte anunciada. Jon, marido del director, lo conmina a seguir un tratamiento cuya severidad le limita. Más o menos armado de valor, el moribundo 'Pedro' acepta la invitación para dirigir 'La Patética' en la gala de clausura del Concurso Internacional Chaikovski en Moscú. Asistirá el mismísimo Vladimir Putin.

