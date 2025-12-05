De tripas corazón

Un director de orquesta de 53 años prepara la grabación de la Sinfonía Nº 6 de Piotr Ilich Chaikovski, la 'Patética', que el ruso pensó ... como su propio réquiem. Sufre una enfermedad terminal y el esfuerzo artístico va añadido al de soportar la congoja de una muerte anunciada. Jon, marido del director, lo conmina a seguir un tratamiento cuya severidad le limita. Más o menos armado de valor, el moribundo 'Pedro' acepta la invitación para dirigir 'La Patética' en la gala de clausura del Concurso Internacional Chaikovski en Moscú. Asistirá el mismísimo Vladimir Putin.

Este podía ser el núcleo narrativo de 'La patética' escrita y dirigida por Miguel Del Arco, con ecos de la novela 'Morir', de Arthur Schnitzler. Es realidad y ficción, comedia, delirios y tragedia quijotesca de quien al fin de su vida prepara como tremenda banda sonora la Sinfonía Nº 6 de Chaikovski. Hay un constante guiño entre el 'Pedro' teatral y aquel 'Piotr' real, nombre, música, sexualidades acechadas, el final precoz a la misma edad, la ambición de fama póstuma, analogías resueltas a veces con humor extremo: a Chaikovski le agasajó el Zar, a Pedro le recibe Vladimir Putin… con un discurso homófobo.

Hay en 'La Patética' teatral tanto amor por música y músicos como lo tuvo Chaikovski por la ópera o el ballet. Son datos de biografía, recuerdo de fragilidades. Chaikovski 'renace' en el moribundo director de orquesta. 'La Patética' evoca la vida del ruso en una constelación de intérpretes en varios papeles y escenas insertas en el núcleo lógico que, sobre todo desde la mitad, aportan lo más teatral de una pieza bien servida de hallazgos. Hay momentos sorpresivos como la actuación de Juan Paños de presidente Putin y luego anacrónico macarra rockero en una intervención rompedora.

Palpitante regalo.

Título: 'La patética'

Texto y dirección: Miguel Del Arco

Intérpretes: Israel Elejalde, Fran Cantos, Francisco Reyes, Emilio Buale, Inma Cuevas, Juan Paños, Manuel Pico

Coproducción: Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze

Arriaga. 4/11/2025)