Retrato de interior

Sin conocer la película 'Los lunes al sol', de hace más de 20 años, quien vea ahora su versión teatral podría recordar como mérito aquel ... teatro de Lauro Olmo ('La camisa') o Alfonso Sastre ('El pan de todos', 'Taberna fantástica'), del decenio del 60. Realismo social, militancia, ahora en batalla contra un mercado sin piedad.

Un espacio cercado con láminas de aspecto metálico alude a materiales inertes de los astilleros de Vigo, aunque servirían otros ejemplos. Es el tiempo de dramáticos cierres por la reconversión del sector naval. Mejores recursos narrativos a medio siglo largo de aquel teatro de denuncia, tras 20 años del filme. Diálogo, escenas corales, tipos que entran y salen con ritmo de montaje cinematográfico. Oscuros, silencios, páginas en una carpeta de dibujo rápido, apuntes del natural con intrahistorias humanas. No son huelgas o protestas épicas como la de 1983 en Vigo, que unió a 250 000 personas, cuyo grito no detuvo la reconversión industrial, con ajustes y recortes de plantilla. No es eso, son pasajes de interior.

La versión de aquel filme que tuvo cinco Premios Goya, la Concha de Oro… la firman Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón. Si 'realismo social' fue un teatro heroico que hoy aparece empolvado, este espectáculo tiene fuerza verbal, escenas vibrantes junto a pasajes muy teatrales, bien resueltos, potentes, conmovedores: la sarcástica secuencia mímica donde Paulino se presenta a entrevistas de selección laboral; la entrañable canción de Yune Nogueiras. Reparto potente, Marcial Álvarez, Mónica Asensio, Fernando Cayo… Y un recado: el trabajo perdido era 'dignidad, un lugar en el mundo' y las batallas no se ganan en solitario. Es el compañerismo, la amistad, la familia, lo que da fuerza. En un tiempo egoísta, 'Los lunes al sol' advierte.