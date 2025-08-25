El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Entrada al Pabellón 6, en Bilbao. El Correo

'Errepetisión'

Pedro Barea

Pedro Barea

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:01

Es la grabación para la televisión de la gala de fin del año 2025 y la llegada al 2026 servida por una Inteligencia Artificial. Estrenada ... en agosto del año pasado por Gurutze Beitia y Mitxel Santamarina, con Maitane Zalduegi Viar como coreógrafa y directora, en Pabellón 6 se vive un 'Urte Berri off 2026' tal como el de la sala BBK de Gran Vía del año anterior. El público hace verdadera la fiesta ful y husmea en el mundillo del show, en las trampas y manías de oficio. Lentejuelas y alta costura para dar veracidad a la fantasía, y tipos característicos -la diva, el técnico de efectos, la maquilladora-, con reiterados gags cómicos y escenas con desarrollo -el locutor disléxico, Bugs Bunny el conejo embaucador, Mikel Laboa y King Africa en dueto-, y participación del respetable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Errepetisión'

&#039;Errepetisión&#039;