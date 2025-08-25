Comenta Compartir

Es la grabación para la televisión de la gala de fin del año 2025 y la llegada al 2026 servida por una Inteligencia Artificial. Estrenada ... en agosto del año pasado por Gurutze Beitia y Mitxel Santamarina, con Maitane Zalduegi Viar como coreógrafa y directora, en Pabellón 6 se vive un 'Urte Berri off 2026' tal como el de la sala BBK de Gran Vía del año anterior. El público hace verdadera la fiesta ful y husmea en el mundillo del show, en las trampas y manías de oficio. Lentejuelas y alta costura para dar veracidad a la fantasía, y tipos característicos -la diva, el técnico de efectos, la maquilladora-, con reiterados gags cómicos y escenas con desarrollo -el locutor disléxico, Bugs Bunny el conejo embaucador, Mikel Laboa y King Africa en dueto-, y participación del respetable.

El espectáculo recrea lugares comunes de Nochevieja, melodías navideñas o generalistas como el Torito Sabanero de El Fary, anuncios de turrón, confetis y serpentinas a tutiplén devueltas al salir. Y el tutorial de las doce campanadas. No faltan en el falso programa rellenos mediáticos, concursos, llamadas telefónicas y premios nunca vistos, previsiones del horóscopo, y personajes de tan señaladas fechas como Rita Pavone o la Pedroche reencarnados en los autores Beitia y Santamarina con Iñaki Maruri y María Urcelay en múltiples roles. 'Urte berri off 2026' Dramaturgia: Gurutze Beitia y Mitxel Santamarina.

Dirección: Maitane Zalduegi Viar.

Intérpretes: Gurutze Beitia, Iñaki Maruri, Mitxel Santamarina.

Pabellón 6. 21/8/25. Son capaces de todo, hasta de volver el año que viene, y si la 'errepetisión' va camino de ser un rito como el txupinazo y el aurresku del alcalde, se podía institucionalizar una sátira a la mitad del año que caduca, ante la otra mitad por venir, hasta las uvas. No faltarán temas. Bastaría con actualizar los episodios del 'Urte Berri off' para el futuro.

