Lluís Homar y Álvar Nahuel. Jero Morales (Festival de mérida)

Lluís Homar se reivindica en Mérida con su actuación en 'Memorias de Adriano'

El actor triunfa con un monólogo sobre el poder y la condición humana tras la polémica que le obligó a dejar la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:09

Hace un año Lluís Homar (Barcelona, 1957) parecía tocado y hundido. Daba la impresión de que le costaría mucho levantar cabeza tras su salida de ... la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico tras una polémica por pagos irregulares. La actriz Marta Poveda denunció los hechos en Twitter y en estos tiempos de cancelación o veto no se descartaba que terminara cayendo en el ostracismo. Nada más lejos.

