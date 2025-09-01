El exitoso espectáculo de Disney que aterrizará en Bilbao en diciembre 'El Show de Bluey' llegará a los escenarios de Bilbao y San Sebastián a comienzos de diciembre

Puede que muchas personas adultas no lo sepan, pero quienes conviven con niños seguramente han escuchado este nombre: Bluey. Se trata de una serie animada infantil australiana que lleva más de siete años en emisión y que se ha convertido en un fenómeno televisivo. En 2019 ganó el Premio Logie al «programa infantil más destacado» y también recibió un Premio Internacional Emmy. Desde 2020 sus derechos de transmisión pertenecen a Disney, que actualmente distribuye las aventuras de la cachorra blue heeler protagonista de la historia.

La adaptación teatral de esta serie, presentada por BBC Studios en colaboración con Windmill Theatre, llegará al País Vasco en diciembre con 'El show de Bluey'. La cita será el 6 de diciembre en el Bilbao Arena y, dos días más tarde, en el Kursaal de San Sebastián. La llegada del espectáculo a Euskadi está precedida por exitosas giras en Estados Unidos, Australia y Europa, lo que incluso le ha valido una nominación a los Premios Olivier.

En el escenario, Bluey, Bingo, Chilli y Bandit —los personajes principales de la serie— cobran vida a través de marionetas cuidadosamente diseñadas para dar forma a divertidas aventuras, acompañadas por música original creada especialmente para la obra.

Además de Bilbao y San Sebastián, 'El show de Bluey' se presentará en otras ciudades españolas como Barcelona, A Coruña, Gijón, Pamplona, Madrid, Sevilla, Málaga y Zaragoza, consolidándose como uno de los espectáculos familiares más esperados del año.

