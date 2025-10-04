«La realidad está llena de buenas historias y siempre supera a la ficción»

Creció con las historias de Astérix y el trazo de Harold Foster y el 'Príncipe Valiente'. Raquel Gu (Barcelona, 1972) es una de las firmas ... invitadas este fin de semana al Salón del Cómic de Getxo, donde presenta dos obras de nuevo cuño en el evento: '¿Es una bruja?' (Garbuix Books) y 'Margarita contra los vampiros' (Liana Editorial). «Salones como el de Getxo siempre son un buen lugar para tener un contacto más directo con los lectores y charlar un rato con ellos durante las firmas sobre los libros», comenta.

- ¿Cómo vive este tipo de citas culturales?

- Con alegría, la verdad. El trabajo de dibujante es muy solitario. Nos encerramos en casa a dibujar páginas y páginas de un cómic durante meses y meses, y cuando por fin ese cómic se publica, lo que queremos es ver si la historia «llega» a la gente, si gusta… y este tipo de citas permiten tomarle el pulso a tu obra.

- El cómic parece vivir una edad dorada en cuanto a festivales en torno a las viñetas. Cada vez hay más, pero la palabra precariedad sigue ligada al medio.

- Parece que no hay forma de quitarnos esa palabreja de encima. Cuando me preguntan qué aconsejaría a alguien que quiere dedicarse a esto, siempre contesto que conviene tener un plan B que te permita llegar a fin de mes, pagar facturas… Es muy difícil vivir exclusivamente del cómic en nuestro país. En mi caso me dedico también a la traducción de libros, compagino ambas profesiones y me gusta.

- Parece inevitable compaginar el cómic con otras labores profesionales.

- Conviene diversificar un poco. Las tiras y viñetas de humor gráfico me exigen capacidad de síntesis. Los cómics, en cambio, me permiten trabajar de otra manera. Si un cómic es como una sinfonía, una tira de prensa sería como un jingle, y ambas cosas requieren mucho trabajo.

- ¿Hacer humor de actualidad es complicado?

- No es complicado si se ejercita a menudo el 'músculo': estar atenta, observar e informarse bien para luego retratar la actualidad de forma crítica. Es como cuando comentas las cosas que pasan con tus amistades, siempre hay alguien que termina bromeando, haciendo un comentario irónico, un apunte sarcástico… Al final dibujar una viñeta de actualidad vendría a ser un poco eso, pero con bastante más trabajo detrás.

- En las páginas de '¿Es una bruja?' hay mucho trabajo de documentación.

- Me llevó medio año largo. Fue muy intenso porque quería construir una historia con rigor histórico, pero también con toques de humor, y para conseguir ambas cosas necesitaba profundizar mucho en todo lo sucedido con la historia de las brujas. Cuando consideré que tenía documentación suficiente, llegó el momento de ordenarla cronológicamente, con esquemas temporales, resúmenes... Disfruté mucho del proceso. Es el andamiaje de la historia.

- 'Margarita contra los vampiros' es una obra muy diferente.

- '¿Es una bruja?' es una obra divulgativa que narra la injusticia sufrida a lo largo de la historia por unas mujeres que se atrevieron a ser diferentes, y 'Margarita contra los vampiros' es una aventura trepidante y a la vez tierna sobre gente que está muy sola, una historia de amistad, de amor tóxico, de una Europa llena de fantasmas y de un viaje que sigue el itinerario del juego de la oca. Es un cómic repleto de referencias y guiños a los tebeos, la literatura, el cine… Son muy diferentes, pero el común denominador de ambas obras es el humor, que siempre está presente.

- También ha firmado historietas sobre divulgación científica.

- Me gustan mucho este tipo de libros porque, además de aprender cosas mientras los dibujo, que es algo que me encanta, ayudan a divulgar conocimiento para todos los públicos y fomentan el pensamiento crítico, y eso es vital en la sociedad en la que vivimos.

- ¿Qué temas le atraen más?

- Me atraen las buenas historias, sean de divulgación, de aventuras… Una buena historia siempre me seduce.

- ¿Le inspira la realidad y el día a día?

- Totalmente. Creo que la gente que nos dedicamos a dibujar humor gráfico llevamos siempre la antena puesta para captar lo que ocurre a nuestro alrededor y dibujarlo después. La realidad está llena de buenas historias, y siempre supera a la ficción, ¡eso hay que aprovecharlo!

- Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Cada vez hay más becas en el medio y este año el Ministerio de Cultura ha lanzado varias ayudas al sector. ¿Es necesario?

- Las becas y las ayudas son muy necesarias en un sector precarizado. Tener la tranquilidad de contar con una beca o con un premio con dotación económica ayuda bastante porque puedes concentrarte en tu proyecto sin tantas preocupaciones.

- ¿Ha leído últimamente algo que le haya llamado la atención?

- Me ha cautivado 'Anzuelo', de Emma Ríos. La historia, los personajes, las acuarelas… Es un libro fascinante: tan profundo, bello e inquietante como el mar. 'Dulces tinieblas', de Vehlmann y Kerascöet, me voló la cabeza, es la ley de la selva en un bosque de cuento de hadas.