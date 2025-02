«El podcast es el enemigo, pero nos ha servido para despertar»

Daniel Álvarez asumió hace dos años la presentación de 'La noche de' (LND), una de las propuestas más veteranas de la televisión no solo vasca, ... sino de todo el país. Pero la renovación de los medios no cesa en una atmósfera de extrema competencia. La irrupción de los podcast también ha alcanzado a este espacio cinematográfico y a los informativos de Radio Euskadi que dirige. El resultado es una batería de nuevas propuestas en paralelo a la programación convencional.

- Con la experiencia adquirida en 'La noche de', ¿ya ha elegido a su director iraní favorito?

- Jajaja. Nosotros somos mucho más 'mainstream' y eso se nota en la evolución de las audiencias. Dependiendo de la película, el arrastre del público varía. Hay dos tendencias que vemos en el comportamiento de LND. Si proyectas una película que haya obtenido repercusión, generalmente procedente de Hollywood, cuentas con varios puntos asegurados, y si das producciones vascas, también se produce un subidón, tal y como sucedió con '20.000 especies de abejas' o 'Maixabel'. Somos cinéfilos gourmets.

- Hay novedades. Tiene en cartera importantes proyectos.

- Este año va a ser importante. En septiembre se cumplen 30 años del programa y es algo que celebrar porque, salvo Jordi Hurtado, no quedan fenómenos televisivos tan largos. Volviendo al cine vasco, hemos empezado un videopodcast en la plataforma Guau dedicado a los grandes momentos del cine vasco con media docena de entregas. El estreno ha sido una entrevista a Estíbaliz Urresola por '20.000 especies de abejas' y la próxima semana viene el segundo con Imanol Uribe y 'La fuga de Segovia', la primera película que recibió una subvención del cine vasco. Recorreremos los 80 y 90, hablaremos con Juanma Bajo Ulloa y Álex de la Iglesia, y acabaremos con Alauda Ruiz de Azúa, la directora de 'Cinco lobitos'.

- Pero, ¿es viable el cine en la televisión convencional? Antes era un seguro de éxito y ahora se enfrenta a la rivalidad de las plataformas, dotadas de una abrumadora oferta al respecto.

- Tener todo a un golpe de clic convierte tus rutinas en algo más cómodo y dejas de estar pendiente de lo programado. Esto nos obliga a hacer un esfuerzo mayor de promoción, empezar antes y ser constantes. A pesar de todo, nos mantenemos con vitalidad.

- ¿Las series y películas pueden desaparecer de la televisión?

- No lo creo. A menudo, lo que ocurre es que hay demasiada oferta y no se sabe qué ver. El espectador pasa más tiempo buscando la película que viéndola, así que el papel de las televisiones de recomendar seguirá teniendo su utilidad. Aunque reconozco que con cuatro cortes publicitarios es difícil mantener al público enganchado.

Historias de aquí

- Cada vez nos cuesta más ver una producción de un tirón, parece que hemos perdido la capacidad de concentración.

- Esto de la multiatención ya lo tenemos interiorizado. La vida en las redes ya no es debatible y no cabe ser el último mohicano. Lo que me preocupa más es cuánto tiempo aguantamos con una sola película. El fenómeno de las series ha hecho mucho daño en la medida en que es más cómodo ver un capítulo de 45 minutos que una película de 120. El director Koldo Serra me dijo que un estudio realizado en Estados Unidos indicaba que los jóvenes sólo aguantan 12 minutos de atención permanente. El cine sigue haciendo historias con la misma duración, pero, tal vez, esa realidad le obligue a reducirla.

- Como jefe de Informativos de Radio Euskadi, la apuesta por los podcast evidencia que si no puedes con tu enemigo hay que unirse a él.

- Es una manera de decirlo y no me parece que esté mal dicho. Es el enemigo pero nos ha servido para despertar. También es cierto que el podcast no es nada distinto de lo que ha hecho la radio a lo largo de la historia. En los últimos años nos hemos centrado en la actualidad y hemos descuidado la realización sonora, que ellos han recuperado. En nuestro caso, esta opción nos permite competir con el resto del mundo y es que los rivales no son el resto de las emisoras, sino YouTube y Netflix.

- ¿Qué ofrecerán?

- Es una oferta de nicho. Si nosotros no ponemos las historias vascas en el mundo, no lo hará nadie. Hemos comenzado con un programa en el que abordamos la vida en las semanas previas al confinamiento.

- ¿Cómo se gestiona esta multiplicidad de soportes y ofertas cuando el tiempo es limitado?

- Todo lo que se está produciendo es inabarcable y no todo será rentable a medio plazo. En los podcast sucede lo mismo. No se puede realizar el esfuerzo de la emisión diaria y un puñado de productos atemporales con cierta vigencia si el nivel de escuchas bajo. No todo puede ser rentable. Sobrevivirán los mejores y más entretenidos. Estamos en el inicio y aún tentando el terreno, pero creo que el nivel de producción bajará.

- ¿Hay recambio generacional dentro de la audiencia de la radio convencional?

- Yo no comparto el relato agonístico sobre los medios de comunicación. Sospecho que después de esta última década, en la que lo digital nos ha cambiado la forma de vivir e informarnos, se va a producir cierto repliegue y una parte de la población volverá al consumo de la información pausada y con datos. En Euskadi nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más envejecida, pero bien de salud y cabeza, y eso es bueno para las emisoras. En cambio, se está perdiendo el sentido de las radiofórmulas porque ahora resulta difícil dirigir los gustos musicales de la gente joven.

- ¿Y los informativos radiofónicos qué diferencia aportan?

- En esta situación en la que vivimos ahora y en la que nunca parece pasar nada, la radio acompaña. Ahora bien, no podemos descartar que, dentro de unos meses, volvamos a tener una revolución social, política o económica, y ella jugará un papel clave a la hora de separar el grano y la paja. Aún mantenemos esa credibilidad que se manifestaba en aquella expresión de 'lo he oído en la radio'. Somos un medio de confianza y fiable. ¿Te imaginas el accidente del monte Oiz hoy? ¿Lo que podría ocurrir en las redes? Ya lo hemos visto con la dana en Valencia. Tal vez lo que nos falte es una buena campaña de marketing para proyectar que somos un medio moderno.