«Son once canciones con once estilos porque la vida también es contradicción»

Los dos stands de En Tol Sarmiento en la Azoka han vivido hoy uno de los momentos más concurridos de la jornada. El grupo presentaba ... su nuevo disco, publicado «esta misma noche», como recordaba Iñigo mientras firmaba ejemplares sin apenas pausa. «Hoy es un día peculiar porque vienen mucha gente de centros docentes, muchos estudiantes, y la edad es bastante bajita», explicaba al valorar el ambiente. Aun así, se mostraba satisfecho con lo que estaba viendo: «Estamos contentos, porque todo el mundo ya conoce que hemos sacado el disco. No lo han escuchado entero, pero yo creo que están con ganas».

Ese público tan joven que hoy predominaba no define sin embargo a ETS. «Tenemos bastante público intergeneracional», recalcaba. Y matizaba: «Es verdad que llegamos a gente joven y hoy quizás se ve más por el día que es, pero te diría que la edad media de ETS es más cerca de los 30, 40 que de 20«.

El lanzamiento llega pocos días después de su presentación en el Buesa Arena, un formato poco habitual. Iñigo lo explicaba así: «No fue un concierto, fue una presentación, un estreno. La mayoría de canciones las escuchamos allí, vimos los vídeos… fue como un estreno de una película, una premiere». El grupo tocó además dos temas en directo. «Queríamos innovar y pensar algo diferente que hacer para este disco, y yo creo que el acto fue todo un éxito», afirmaba. Cerca de 8.000 personas acudieron a la cita.

Sobre el álbum, Iñigo es claro: «Es un disco súper ecléctico. Son 11 canciones, 11 estilos de música diferentes». Una decisión que responde al concepto que querían transmitir: «El contraste de la vida, de aceptar la vida también desde las partes negativas. Necesitábamos muchos estilos para representar ese contraste, esas contradicciones de la vida y ese caos».

Si debe elegir un tema, lo tiene claro: «Me quedo con 'Eutsi eskutik' porque es una balada escrita a mi hermano fallecido. Para mí es una canción muy especial, y parece que para el público también lo va a ser».

Su presencia en la Azoka tiene además un peso emocional añadido. «Son ocho meses de estar encerrado componiendo en el pueblo, en Yécora, con mucha incertidumbre y un poco de miedo porque había muy poca gente que había escuchado las canciones», confesaba. Hoy, por fin, las canciones ya vuelan. Y lo vive con calma: «De momento la gente parece que lo está recibiendo con ganas».