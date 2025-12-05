El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñigo de ETS se saca una foto con un grupo de fans. Ignacio Pérez

«Son once canciones con once estilos porque la vida también es contradicción»

ETS ha presentado hoy su nuevo álbum 'Konkista' en la Azoka, donde Iñigo Etxezarreta ha atendido a su público más joven en las jornadas de estudiantes

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:38

Comenta

Los dos stands de En Tol Sarmiento en la Azoka han vivido hoy uno de los momentos más concurridos de la jornada. El grupo presentaba ... su nuevo disco, publicado «esta misma noche», como recordaba Iñigo mientras firmaba ejemplares sin apenas pausa. «Hoy es un día peculiar porque vienen mucha gente de centros docentes, muchos estudiantes, y la edad es bastante bajita», explicaba al valorar el ambiente. Aun así, se mostraba satisfecho con lo que estaba viendo: «Estamos contentos, porque todo el mundo ya conoce que hemos sacado el disco. No lo han escuchado entero, pero yo creo que están con ganas».

