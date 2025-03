«Los nazis vieron que la extenuación, el hambre y el frío eran más efectivos que el gas»

Cada página de 'La mecánica del exterminio' (Crítica) rezuma horror. El ensayo de Xabier Irujo, recientemente publicado, aborda la estrategia nazi para exterminar aquellos millones ... de individuos recluidos en campos de concentración. El director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Reno ha publicado una investigación exhaustiva basada en investigaciones en archivos y entrevistas con supervivientes y expertos en el tema. «Vengo de una familia con seis exilios en cinco generaciones, que ha sufrido incautaciones, prisión y ejecuciones y que escapó de Europa en barco junto a refugiados judíos», indica para explicar el interés por este tema. «Además, en Nevada residen muchos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial que me proporcionaron su testimonio».

- Resulta imposible entender una crueldad tan extrema.

-La explicación es horrible y se basa en la ausencia absoluta de empatía. No era crueldad, había pocos psicópatas que disfrutaban con ello, sino optimización. Por ejemplo, las víctimas que llegaban a Birkenau eran recibidas de noche con focos enormes y orquestas tocando foxtrot y las acompañaban del tren hasta las cámaras de gas. Era una manera de desorientarlas, que no pensaran y que la cadena de montaje fuera rápida.

- Por cierto, los trenes no eran estrictamente medios de transporte.

- En realidad, este icono del holocausto era una forma de ejecución. No tiene sentido conducir hasta el campo a alguien que ya ha perdido en el gueto su masa corporal. Se trataba de eliminar a los pasajeros privándolos de agua y oxígeno. En invierno llegaban muertos y semicongelados con la ventaja de que no se descomponían. La extenuación, el hambre y el frío eran más efectivos que el gas.

- ¿Y cómo se llega hasta ese extremo grado de frialdad?

- Nadie fue obligado. Los pelotones de ejecución estaban formados por voluntarios. Es difícil matar niños y el grupo se alimentaba de los capaces y se fortalecía con alcohol y camaradería. Al que se quebraba lo echaban sin castigo para preservar a los más convencidos y brutales. Trabajaban allí porque sus vidas no corrían peligro, se forraban y gozaban de buena alimentación y mujeres. La alternativa era ir al frente y el porcentaje de supervivencia en las unidades de la SS no superaba el 10%.

- ¿La película 'La zona de interés' es realista? Los carceleros no aparecen como bestias sino como individuos que disocian su trabajo de la vida familiar.

- Los captores de Adolf Eichmann pensaban encontrar a un monstruo y se encontraron a un sujeto muy gris. Lo que les identificaba era la relativa obediencia y la corrupción.

- También es un mito la idea de presos sufriendo años de penalidades.

- No, no sobrevivían más de cuatro meses.

- La pregunta clave del debate: ¿Los alemanes sabían lo que sucedía?

- Negarlo es insostenible. Había más de 44.000 centros de reclusión. Ernst Kaltenbrunner, uno de los artífices del Holocausto, dio la orden de que murieran 1.000 diarios en campos de exterminio y trabajo, aunque resulta éticamente reprobable llamarlos así. Diecisiete millones de personas murieron entre 1933 y 1945 y en los tres últimos la media de víctimas era de 12.000 al día. No sólo había 6 millones de judíos, también 12 millones de militares y civiles soviéticos, 2 millones de polacos, homosexuales, gitanos, testigos de Jehová y opositores políticos, entre otros. Además, los presos estaban entrando y saliendo diariamente, y la compleja logística exigía suministros de las poblaciones locales.

Fertilizante y huesos

- La producción de ceniza era escalofriante, según explica en el libro.

- Eran columnas enormes. Incluso la vendían como fertilizante y aparecía mezclada con huesos. Los vecinos tal vez podrían no saber que quemaban niños vivos. También hay que tener en cuenta que ese humo infundía terror.

- En cualquier caso, el espanto no acababa con la muerte.

- Escribir sobre esto me rompió por dentro. Los judíos sabían que iban a una prisión y solían convertir sus posesiones en oro y diamantes que tragaban o guardaban en la boca, la vagina o el recto. Los alemanes lo sabían y abrían los cadáveres de los recién llegados en mesas forenses. Sobre todo estaban atentos de los que llegaban del oeste y, especialmente, de países como Holanda por el comercio de brillantes. Otra cuestión particularmente espeluznante es que los supervivientes me revelaron que no se podía dormir más de cuatro horas porque corrías el riesgo de ser devorado por tus propios compañeros.

- Detrás de este sistema letal hay un fin ambicioso, toda una revolución demográfica.

- El plan de Hitler era la reconquista del este perdido por el pueblo ario. Conquistar el territorio entre Berlín y los Urales, una zona entonces habitada por 45 millones de personas. Su plan era reeducar a los 250.000 arios que se hallaban en la zona, agrupar y esterilizar a los 13 millones de origen mixto y eliminar en el plazo de 30 años a aquellos 31 millones de origen étnico inferior a su juicio. Paralelamente, había que producir bebés al mismo ritmo que mataban individuos, unos 3.000 al día.

- ¿Cómo explica el auge actual de partidos neonazis?

- El Holocausto no es un fenómeno exento, sino un pico especialmente sangriento de una historia de dos mil años de antisemitismo. No aprendemos, está en nuestra naturaleza. Es como pretender hacer un mundo en el que nadie se enamore. Hablamos de emociones que están dentro de nosotros. Resulta fácil generar odio hacia otro colectivo por razones de identidad, lengua y religión. Así se ha producido el genocidio judío, armenio, ucraniano o de los nativos americanos. El único antídoto es la educación, aunque también se puede utilizar como arma y es de las más potentes. El petróleo está dentro de nosotros. Sólo falta la chispa.