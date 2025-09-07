Zetak aterrizará el 20 de junio en San Mamés con 'Mitoaroa III'

Zetak se encuentra en la cresta de la ola. El grupo de música electrónica en euskera, liderado por Pello Reparaz, ha experimentado un crecimiento meteórico ... desde su formación en 2019 Estos días está saliendo por la puerta grande en la plaza de toros donostiarra de Illumbe con 'Mitoaroa II', un espectáculo que fusiona la mitología vasca, el carnaval rural navarro y el universo Zetak. Una experiencia inmersiva que dura tres horas y mantiene la tensión hasta el final, con hasta 150 personas en escena.

Anoche, al término del show y delante de 15.000 personas que no dejaban de aplaudir, se anunció lo que estaba cantado: harán parada el 20 de junio en San Mamés con una nueva edición del montaje, que han bautizado 'Mitoaroa III' y seguirá explotando el filón. La preventa de entradas empezará el próximo miércoles y la venta general al día siguiente, a las 10.00 horas.

Zetak se caracteriza por su sonido electrónico envolvente que incorpora sintetizadores, ritmos pegadizos y una producción moderna que demuestra la versatilidad del euskera en la música de baile. El grupo ha desarrollado una identidad única que combina la música electrónica con elementos musicales tradicionales como la txalaparta, la alboka y la pandereta, sin descuidar la puesta en escena. La suya es una propuesta muy ambiciosa, con la impronta de Pello Reparaz (Arbizu, 1990), que a los 16 años fundó el grupo de punk y ska Vendetta y llegó a lanzar cinco álbumes. Durante más de 10 años se hizo popular con ritmos enérgicos y letras en euskera.

Fenómeno intergeneracional

Tras la disolución de la banda, impulsó Zetak, arropado por Leire Colomo (percusión), Iban Larreburu (batería) y Gorka Pastor ( sintetizador). El tema 'Errepidean' de su primer disco superó en 2019 el millón de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en un fenómeno intergeneracional. Canciones como 'Hitzeman' y 'Zeinen ederra izango den' forman parte de la banda sonora vasca contemporánea.

Su último proyecto, 'Mitoaroa', se estrenó el pasado mes de enero en el Navarra Arena de Pamplona y ha ido ganando envergadura y profundidad en tiempo récord. Se trata de un 'crossover mitológico' que fusiona la electrónica con las leyendas ancestrales vascas. En escena hay rituales ancestrales de purificación pero los espectadores tienen auriculares que les permiten disfrutar de una experiencia inmersiva. Tradición y modernidad se dan la mano.

En Illumbe participaron doce cantores del Orfeón Donostiarra, actores profesionales, personajes carnavalescos del folklore de Ustaritz, Zalduondo y Laguardia... , sin que faltara la participación de Javier Botet en el papel de Basajaun. Todo apunta a que 'Mitoaroa III' será una versión que no dará respiro.