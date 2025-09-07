El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pello Reparaz, en una escena del espectáculo. E. C.

Zetak aterrizará el 20 de junio en San Mamés con 'Mitoaroa III'

La preventa de entradas empezará el miércoles y la venta general al día siguiente, a partir de las diez de la mañana

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:17

Zetak se encuentra en la cresta de la ola. El grupo de música electrónica en euskera, liderado por Pello Reparaz, ha experimentado un crecimiento meteórico ... desde su formación en 2019 Estos días está saliendo por la puerta grande en la plaza de toros donostiarra de Illumbe con 'Mitoaroa II', un espectáculo que fusiona la mitología vasca, el carnaval rural navarro y el universo Zetak. Una experiencia inmersiva que dura tres horas y mantiene la tensión hasta el final, con hasta 150 personas en escena.

