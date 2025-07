Vanessa Collier da mucho que hablar en el Bilbao Blues Festival

Óscar Cubillo Lunes, 28 de julio 2025, 10:23 Comenta Compartir

Como el tiempo acompañó, la entrada fue libre, la localización fue céntrica (¡no como el BBK Live!) y los horarios fueron buenos y amplios (¡no como en las fiestas de Bilbao que los conciertos se solapan a la misma hora!), se presentaron asistencias masivas en las actuaciones del IV Bilbao Blues Festival. Más gente ha preferido acudir por la tarde, al escenario grande, y en ocasiones tuvieron que cerrar el acceso al recinto porque no cabía nadie más.

Y la tarde del domingo, la última jornada festivalera, bajo una seria amenaza de lluvia que afortunadamente no se materializó, la abrió la cantante bastante tinaturnesca y saxofonista excelente a la que deseabas oír su siguiente solo al saxo alto Vanessa Collier, una texana graduada en el Berklee College of Music como intérprete, ingeniera de sonido y productora musical, y que en cuarteto (Laura Chávez a la guitarra) dio un simpático y directo concierto de 11 canciones en 80 minutos: «va a haber blues, funk, soul, un poquito de Nueva Orleáns y un poco de lo que se os ocurra». También hubo mucho rock bien asimilado.

Vanessa Collier acabó en el IV BBF una gira española que de miércoles a domingo, sin días libres, la ha llevado por Zaragoza, Soria (el Festival Enclave del Agua), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Piloña (Asturias) y el Arenal, donde con la banda rodada dio un bolazo feliz, sostenido sobre patrones rítmicos definidos y canónicos, entonado por una voz felina que a menudo remitía a Tina Turner y donde la excelencia instrumental de los cuatro actuantes quedó demostrada desde los coros uuhh uuhh a lo Ry Cooder que cerraron 'When it don´t come easy' hasta los innumerables, bienvenidos, recios y variados punteos a lo Stevie Ray Vaughan de Laura Chávez.

En su primer parlamento Vanessa contó lo de que íbamos a oír funk, blues y tal y tal, que empezó a tocar el saxo a los nueve años, que ya han pasado 25 años desde entonces, y calificó de bonito y asombroso el lugar, el Arenal, pero para asombroso su arranque, con funk guitarrero a lo Blackburn Brothers / The Kinsey Report que devino rock épico a lo Ana Popovic y contuvo su primer solo de saxo mejor que los de Bruce Springsteen ('The run around') y de seguido un rock-blues dramático tipo Otis Rush con palmas rascadas por ello con buen estilo ('Take me back').

Y ya hasta el final hubo momentos señeros como ese rock and roll dedicado a su madre y titulado 'Dos partes de azúcar, una parte de lima' que quizá fue la cima de la cita, el tumbao texano en plan Los Fabulosos Thunderbirds de 'Sudando como un cerdo, cantando como un ángel' con otro solo de saxo ardiente de los que le congestionaban el rostro, o el funk original suyo imitando a James Brown y con solo a lo Maceo Parker que dijo está incluido en su primer disco y se supone que se refería a 'Tongue tied'.

Vanessa habló lo justo, no pidió más palmas ni coros (o sea lo suyo no fue una verbena), informó que una de sus canciones la escribieron sus tres hermanas pequeñas (el soul 'Lo que he hace hermosa'), y pocas canciones de su repertorio vespertino resultaron normalitas al ajustarse al patrón rítmico, y quizá la más plana fue la que ella definió como su favorita, una letra sobre cuando los tiempos te van mal dados incrustada en el blues-rock a lo Susan Santos 'When it dont come easy', que aun así tuvo un nivel alto.

Esta Vanessa tiene por delante una larga carrera, no sólo en el circuito blues, sino que dará que hablar más allá. Como hablando de ella salieron los miles de espectadores que ocuparon la explanada del Arenal este domingo.

Entre sus principales influencias musicales, según reconoce ella misma, se encuentran Aretha Franklin, Bonnie Raitt, James Brown, Cannonball Adderley, Maceo Parker, Stevie Wonder, Professor Longhair y Joe Louis Walker, entre otros. En su todavía corta carrera musical acumula una gran cantidad de reconocimientos, como cuatro premios Blues Music Awards 2024 con 12 nominaciones, entre ellas Artista Femenina de Blues Contemporáneo del Año, Intérprete de Metales del Año y Artista B.B. King del Año.

Atesora además dos premios Blues Blast Award (2022 y 2023) como Intérprete de Metales del Año, una nominación al Jammingest Pro Award del Legendary Rhythm & Blues Cruise y fue nombrada Mejor Artista de Blues Breaker 2014 en BluesMobile de Dan Aykroyd.

Temas

Bilbao