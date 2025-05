El Último de la Fila hace 'sold out' en el BEC en apenas hora y media La gira del reencuentro entre Manolo García y Quimi Portet agota todas las entradas para el concierto previsto el 30 de mayo de 2026

E. C. Jueves, 29 de mayo 2025, 12:33

Había expectación y ritmo en la venta de entradas ha confirmado que el regreso de El Último de la Fila era uno de los más esperados del panorama musical español. En apenas hora y media, Manolo García y Quimi Portet han vendido todas las entradas de su concierto previsto para el 30 de mayo del próximo año en el BEC.

Las entradas, a precios entre 88 y 57 euros (93 en pista), han volado literalmente, a pesar de algunos problemas en la web de Ticketmaster debido a la alta afluencia.

Tal y como detallaban el pasado martes en la rueda de presentación de la gira, el mítico dúo habían decidido volver juntos a los escenarios casi tres década después de su separación pese a que en numerosas ocasiones habían descartado el reencuentro. Prometen que el repertorio será sencillo: tocarán las canciones que más les gustan y que son las que adora su público, sin renunciar a algún tema de Los Burros y Los Rápidos, los grupos que antecedieron a El Último de la Fila, aunque no es su intención parodiarse a sí mismos. Muy lejos de su intención está revivir tiempos que no volverán. «»Insurrección« (una de sus canciones míticas), no sé; uno se va insurreccionando como puede. ¿Resucitar? Resucitamos lo justo; eso ya es más complicado», apuntó Manolo García.

Los conciertos, además, pueden que incluyan sorpresas en forma de nuevos temas. «Sí, alguna cosita hay. Quimi tiene una incontenible pulsión compositiva», argumenta el vocalista, que explica que la gira fue tomando cuerpo mientras grababan en 2023 «Desbarajuste piramidal», que reúne 24 temas de sus canciones más emblemáticas.