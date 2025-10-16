Txuma Murugarren: «La mayoría de las canciones que ofreces ni se escuchan, y eso me da pena»

Óscar Cubillo Jueves, 16 de octubre 2025, 01:31 Comenta Compartir

Txuma Murugarren (Rentería, 61 años), afincado en Bizkaia desde hace décadas, en los años 90 militó en el grupo de Ortuella llamado Sasoi Ilunak y ya lleva una docena de álbumes en solitario. El último se titula 'Hemen beharko luke / Debería estar aquí' (Gaztelupeko Hotsak), es muy bueno en las letras, en su construcción y en su interpretación no sólo vocal, y lo presentará en sociedad el próximo jueves 23 en el Antxiki, la sala pequeña de arriba del Kafe Antzokia (20.15 h, 10 €).

'Hemen beharko luke', que palpita muy nocturno, contiene siete cortes que atesoran bastante misterio y retan al oyente sin imposturas ni trucos vacuos. Comienza usando las bases electrónicas entre Lou Reed y Mick Harvey ('Ez naiz', donde comienza cantando: «Yo no soy poeta, yo soy carnicero / yo no soy pluma, soy cuchillo / yo no soy cordero, soy lobo / yo no soy amigo, soy enemigo»), luego resuena ingrávido en la modernidad pop y euskaldun de Rafa Rueda ('Dena amildu', 'Lizar bat / Un fresno', que es un poema de 1989 de Iñigo Aranbarri y flota a lo Galaxie 500) y juega con la tecnotrónica de modo que podría explorar también Gari para salir de su tan luengo estancamiento propenso al marasmo ('Ezer ez da berez', 'Lagunak joan'), y se despide con un rock and roll after algo, vayan ustedes a saber ('Ez eman amore').

A una semana vista del más que interesante estreno en el Antxoki, dilucidamos dudas con Txuma.

¿Por qué este disco es el más arriesgado de tu carrera, de momento de doce álbumes en solitario y tres con el grupo Sasoi Ilunak?

Bueno, a la hora de preparar los temas, normalmente suelo grabarlos y arreglarlos en casa. Hago alguna grabación analógica, poca, y sobre todo uso programación de batería y sintetizadores para las diferentes capas. Esto se lo mandaba a los músicos y ellos interpretaban y lo enriquecían con sus instrumentos.

Pero esta vez me pareció un buen momento para dejar las canciones tal cual y llevarlas directamente a mezclar. Con un poco de descaro, ya que yo no soy un buen instrumentista. De todas formas, hemos mantenido un interesante ping-pong creativo online entre Ekaitz Hernández, Miguel Ramírez y yo (los tres músicos del directo. que también han intervenido en la grabación), y así hemos ido puliendo los temas.

Es difícil conseguir que las bases electrónicas suenen con pegada en un disco. Y en el tuyo lo hacen.

No sé si te acuerdas del disco 'Nire anaiaren kotxeko argiak'.

No. Tenía esa duda, la de si habías hecho algún otro álbum con bases sintéticas…

Sí. Lo grabé con Templar y Birdy y en él utilizamos mucha electrónica, pero con una carga más grande de sonido analógico: guitarras, batería acústica... Este disco nuevo, 'Hemen beharko luke', me parece que es un paso más en esa dirección, aunque esta vez los instrumentos analógicos son menos.

Por ejemplo, la mayoría de las baterías son programadas, hay mucho bajo sintético… Hemos buscado ese aire retro en las bateras y en los sintes, y creo que eso le ha dado ese aire nostálgico.

Ja, ja, ja… ¡A mí me parece moderno y actual! Oye, en al menos un par de canciones he pensado en Rafa Rueda, pero por el propósito de ser un cantautor euskaldun y eso, actual, moderno.

Sí, a Rafa también le gusta jugar con la electrónica y ahí están sus últimos discos para comprobarlo. Creo que es un signo de estos tiempos. Las posibilidades que se abren en el mundo digital son inmensas y el resultado de usarlas depende de la intención y la personalidad de cada autor.

¿A qué le cantas en estas siete canciones de 'Hemen beharko luke / Debería estar aquí'?

Es una reflexión sobre aquello que siempre nos ha parecido que era inminente, eso que creíamos que la vida nos debía sin darnos cuenta de que la vida es absolutamente impermeable a nuestros sueños y deseos. Llega un momento en el que te das cuenta de que esa espera es una pérdida de tiempo, que aquello que debería estar aquí no está, y que esto es lo que tienes y que mejor lo aprovechas como buenamente puedas.

¿Y qué significado tiene la portada?

Es la representación onírica de esa idea. Las personas que aparecen en ella representan estados que nunca serán. No sé, tampoco es algo tan elaborado, la verdad es que hay una gran parte de 'bueno, esto queda bien'. Ja, ja, ja…

Queda tan bien que da que pensar. Xarra (el encargado de la discográfica Gaztelupeko Hotsak) me preguntó por mail si había recibido tu nuevo disco y le dije que no sabía. Pero busqué la portada en Internet y le respondí: no lo he recibido, esa portada no la he visto nunca, no he abierto ningún sobre con ese CD dentro porque me acordaría de la portada. Txuma, ¿cómo será el concierto del Antxiki del próximo jueves? ¿Te acompañarán Rafa Aceves al piano y Nacho Beltrán a la batería, que participan en la grabación?

No, y ese es el gran riesgo. Vamos Ekaitz Hernández (teclas), Miguel Ramírez (guitarra) y yo (guitarra y voz). No llevamos batería. Esa ha sido una decisión inédita en mis directos. Pero llevaremos back-tracks y nosotros tres estaremos con guitarras, bajo y teclados.

Entiendo. Sin batería, con bases programadas.

El concepto del directo cambia un poco. Hemos querido que no sea una simple sucesión de canciones y entenderlo como un todo. Llevaremos proyecciones, textos… Estamos entre expectantes e ilusionados.

Oye, ¿tú cómo te ganas la vida? ¿Eres profesional de la música?

Yo por suerte no dependo de la música para vivir. Y digo por suerte porque la frecuencia sonora en la que compongo es un tanto marginal. Muchos oídos no la captan y, claro, ¡así no se puede! Ja, ja, ja…

¿Y de qué vives?

Soy profe.

Sí, eso me sonaba. Ya la última cuestión: el disco 'Hemen beharko luke' se ha publicado sólo en CD digipack. De momento no está en redes, ¿verdad? ¿Es por darle más valor a las canciones, a la música?

Precisamente esa era la idea. Y el que incluya 7 cortes en vez de 14 también va por ahí. Hoy en día los discos se queman antes de salir. La mayoría de las canciones que ofreces ni se escuchan, y eso me da pena. Me da pena por ellas, porque creo que cada canción tiene su propia personalidad.