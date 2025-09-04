The Weeknd regresará a Madrid en 2026 con dos conciertos en el Metropolitano

The Weeknd trae su gira a Madrid en 2026 y lo hará por partida doble. El artista canadiense, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, actuará ... en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 28 y 29 de agosto, dentro de la ampliación de su exitosa gira de estadios 'After Hours Til Dawn'. Serán las únicas fechas previstas en España.

La nueva etapa del tour, producida por Live Nation, arrancará el 20 de abril en Ciudad de México y recorrerá 12 ciudades más, entre ellas Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán o Londres, antes de culminar en la capital española. Playboi Carti se sumará como telonero en los conciertos europeos y del Reino Unido, mientras que Anitta lo hará en las fechas latinoamericanas.

Las entradas generales se pondrán a la venta el 12 de septiembre a las 12.00 horas en la web de Live Nation y en los puntos de venta oficiales. Habrá preventas los días 9 y 11 de septiembre.

En el repertorio no faltarán los grandes éxitos de 'After Hours' (2020), 'Dawn FM' (2022) y su más reciente trabajo, 'Hurry Up Tomorrow' (2025). Entre ellos destaca 'Blinding Lights', uno de los mayores fenómenos de la última década, que permaneció 47 semanas en el 'top 10' de Estados Unidos y fue la canción más radiada en España en 2020, según Promusicae.