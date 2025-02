The Kings of Blues, Blackburn Brothers, Vanessa Collier, Mississippi Queen y otras seis bandas se unen al Bilbao Blues El festival gratuito se celebrará del 25 al 27 de julio en el Arenal y tiene a Jimmie Vaughan como principal reclamo

La banda bilbaína Mississippi Queen and The Wet Dogs abrirá el viernes 25 de julio la cuarta edición del Bilbao Blues Festival, un certamen que contará además con las actuaciones de The Kings of Blues, Blackburn Brothers, Delanie Pickering, Terrence Simien, Vanessa Collier, Ray Collin's Hot Club y Chicago Blues Summer Tour.

Estas bandas suman ocho de las nuevas confirmaciones del festival y se subirán al escenario principal, ubicado en el Arenal. Otros dos solistas del género blues, Martín Burguez y Sweet Marta, completan el anuncio y serán las primeras bandas que pasarán por el segundo escenario del certamen, el Kiosko del Arenal.

El festival gratuito se celebrará en esta ocasión del 25 al 27 de julio y se presenta como «la gran fiesta del blues internacional». Prueba de su pujanza es la presencia este año de Jimmie Vaughan (Texas, 1951), legendario guitarrista del género que se llevará el premio del certamen por su trayectoria y que ofrecerá en la capital vizcaína su único concierto a nivel nacional.

Respecto a las nuevas confirmaciones de hoy, destacan The Kings of Blues, supergrupo formado por cinco artistas norteamericanos de largas y exitosas trayectorias, y Blackburn Brothers, premiada banda canadiense que combina el blues con el funk y el jazz.

Más allá, sobresalen dos nombres femeninos, el de Delanie Pickering, guitarrista veinteañera de New Hampshire que rescata los sonidos originarios de Chicago y Texas, y el de Vanessa Collier, que combina el saxofón y la guitarra y es una de las grandes sensaciones del panorama mundial del blues en la actualidad.

