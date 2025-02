The Excitements y su simpática cantante Kissia San en la mejor sala de Bilbao

Óscar Cubillo Domingo, 16 de febrero 2025, 23:46 Comenta Compartir

De rebote ante la suspensión por enfermedad a ultimísima hora del concierto 'De La Piquer a La Navarro' en el Teatro Arriaga (lo de la salud era verdad: el teatro iba a estar lleno y Óscar Cine dijo que habían vendido 900 entradas), este domingo a las 7 de la tarde acabamos en el Kafe Antzokia. En su zona superior (¡el Antxiki!), los souleros catalanes The Excitements (Barcelona, 2010) actuaron ante una centena de almas. Este fue el quinto concierto que hemos visto este fin de semana, todos muy buenos, y el mejor de todos el de la jazzwoman duranguesa Irati Bilbao en la Sala BBK.

The Excitements tienen cinco discos con dos afrocantantes diferentes: los tres primeros con la mozambiqueña Koko-Jean Davis (ahora con The Tonics, cuyo repertorio es mucho más variado), y los dos últimos con la somalí Kissia San (Somalia es el país de la película de Ridley Scott 'Black Hawk derribado / Black Hawk down', aunque en realidad se rodó en Marruecos). El ultimísimo álbum, tan flamante que vio la luz el 10 de enero de este 2025, se titula 'Hard times / Tiempos difíciles', y una decena de sus doce cortes sonaron en su estimulante bolo de 19 temas en 70 minutos.

Ampliar Adrià Gual a la derecha de la imagen. Óscar Esteban

Un concierto en septeto, con seis hombres con barbas (excelente el baterista, muy buenos los dos de la sección de vientos –saxo y trompeta--, y colocado a la derecha Adrià Gual, el guitarrista cano y veterano, el jefe de la banda porque es quien compone). Delante de ellos, la empática Kissia San, que se explicó mejor en inglés que en español, que no dejó de sonreír, y que interactuó sin imposturas con todo tipo de espectadores, desde las damas que bailaban a su son hasta los fotógrafos que la apuntaban con sus objetivos, repartiendo para todos guiños, sonrisas, señalamientos con las manos…

Las canciones de The Excitements son muy similares, una suerte de estilismos del soul clásico que van a la misma velocidad a medio gas y con arreglos de vientos a modo de acompañamiento bien dibujado, pero en las distancias cortas del Antxiki, con el sonido al dente y la duración justa del repertorio, su concierto dejó satisfecha a la centena de parroquianos (vimos a gente más mayor de lo normal, gente de edad avanzada como la que suele asistir a los conciertos en Santander). Además, Kissia canta también en un tono similar y hace pocos alardes (nos fijamos sólo en un par, sendos gruñido y rugido, muy masculinos ambos), pero todo funcionó con groove contagioso y hasta movedor.

Ampliar Punteo humeante de Albert Greenlight en la última canción. Ania López

Molaron mucho los dos instrumentales ('Year of the snake' y 'The crab', para abrir el show y el bis, respectivamente) y lo retro se impuso ('This bond is a curse'). Kissia supo ser dulce y sureña a lo Eddie Hinton ('Keepin' on', título de su cuarto álbum), al poco un par de baladas consecutivas fueron de lo más bonito y distinguible del repertorio ('It's time for movin' on' y 'I gave you all', ambas de la novedad y muy sureñas, mucho mejor resueltas que en el disco, como sucede con las músicas de raíz). Otra cima fue la optimista 'My life is right', al gran Eddie Floyd remitieron en la ruda 'My dog', soul pop muy Irma Thomas fue 'You can lean on me' y enfadada pareció en 'Lost in action'.

Hasta entonces había estado todo muy bien, y echaron el resto en el bis triple, con el instro ya citado 'The crab', un soul muy rockin' a lo Eddie Floyd también como 'Mr Landlord'. Y el adiós definitivo con el más rápido y bailable 'Fishing pole', que coló el único largo punteo de la tarde y que en disco cantaba Koko-Jean Davies.

Ampliar Kissia, sonriente y satisfecha todo el tiempo. Ania López

Fue un bolazo que funcionó así de bien por celebrarse en el Antxiki, gracias a su acústica y a su cercanía, aunque aún se pueden mejorar las luces quitando los focos frontales que ciegan al público tan a menudo. Con todo, el Antxiki es para muchos la mejor sala de Bilbao. Y no les falta razón.