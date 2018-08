La tercera encarnación de Tequila Ariel y Alejo, argentinos amigos desde los 10 años. / Carlos Gª Azpiazu Los fundadores Ariel Rot y Alejo Stivel mantuvieron el repertorio clásico y adolescente con dignidad, versatilidad y ninguna apelación a la nostalgia en las fiestas de Portugalete ÓSCAR CUBILLO Sábado, 18 agosto 2018, 13:03

Los en el año 2017 reactivados Tequila (Madrid, 1976), con los dos fundadores argentinos en sus filas, los amigos desde los 10 años el guitarrista Ariel Rot (58 años) y el vocalista Alejo Stivel (59), dieron un buen concierto en sexteto (llevan piano) el viernes en las fiestas de Portugalete. Desde el paseo de La Canilla, sin apelar a la nostalgia pero sin dejar de recordar, proyectaron 18 canciones en 97 minutos, de ellas tres ajenas al repertorio tequilón: 'Yo era un animal' (el último single lanzado en solitario por Alejo, un rock en plan Leiva o Sidecars que obtuvo una ovación de aprobación del respetable que llenaba el paseo; este es el clip oficial), la versión del 'Sábado a la noche' de Morís (lo cantó Ariel y, vaya, explicó que en ese disco Tequila hicieron de banda del maestro argentino), y un 'Mucho mejor (Hace calor)' de Los Rodríguez en plan Los Ronaldos que no pintaba gran cosa.

Entre las 15 canciones de Tequila, hubo una novedad: la countryficada 'Yo quería ser normal', compuesta para la película 'SuperLópez' que se estrenará el 23 de noviembre y estará protagonizada por Dani Rovira. «Esta es especial para nosotros, es nueva, no tiene historia, ni recuerdos», introdujo Alejo. Los 14 clásicos de Tequila que sonaron se mantuvieron fieles al sonido original, excepto 'Ring Ring', endurecido hasta el rock con el tumbao de Dan Baird. Ariel se mantuvo en discreto y erecto segundo plano, con gafas y disparando todos los punteos, y Alejo, ataviado con chula chaqueta blanca de flecos y sombrero negro (en el sexteto también se calaban sombrero el baterista y el otro guitarrista), habló lo justo (muy buena la anécdota de cómo su madre, entre caladas de porros en casa, les redondeó la frase de «deja que te quite la ropa y no apagues la luz»), se mostró ágil (a menudo se acuclillaba al borde del tablado) y dejó una mejor impresión de cuando Tequila actuaron en el BBK Live 2008 durante su segunda encarnación (2008-2009). Lo único malo del concierto del viernes fue la acústica del escenario: el bajo se imponía tanto que tapaba las guitarras y debimos retrasar nuestra posición (más atrás seguía sonando alto, pero al menos se soportaba).

Entre los 14 clásicos gestados en su primera etapa, la gloriosa, la eterna, la de 1976-1982, podríamos destacar nuestro rock and roll favorito 'Matrícula de honor' (con punteo a lo Chuck Berry de Ariel), la exhalación de 'Me voy de casa', el bastante power-pop 'Las cosas que pasan hoy', el mentado 'Ring Ring', un 'Dime que me quieres' lastrado por las presentaciones finales, el estupendo rock and roll 'Me vuelvo loco' y el único bis con un 'Salta' también alargado y con Alejo recitando desde la valla de seguridad de abajo como si fuera el uruguayo Jorge Drexler.

Pero lo dicho, no hubo nada malo (excepto el bajo sonando demasiado alto, grrrr…), y Tequila Rot Stivel mostraron su facilidad para moverse con la mista autenticidad por distintos ámbitos: el surrealismo sangriento ('Mr. Jones'), el reggae narcótico (tanto, que «ganja, ganja» dijo Alejo en 'El barco'), el funk sexual en plan los Rolling Stones del 'Emotional Rescue' como indicó el amigo Topo (la sexual 'Quiero besarte', la de la frase que les mejoró la señora madre Stivel y con Ariel recorriendo el tablado de lado a lado y punteado, en plan Fito estelar), el baile ('Nena') o el brío campero ('Que el tiempo no te cambie', dedicado por Alejo a la getxotarra «Sarita Rubia, mi amiga de hace muchos años», a la que produjo algún disco). Nadie acabó decepcionado de la cita.