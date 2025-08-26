Sting, demandado por sus excompañeros de The Police, que le reclaman millones en derechos de autor El guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland han presentado una demanda contra su excompañero por «daños y perjuicios sustanciales»

Marina León Martes, 26 de agosto 2025, 21:18

El británico Sting ha sido demandado por sus excompañeros de la popular banda The Police por supuestos impagos en los derechos de autor. Los músicos le reclaman a Gordon Sumner, su nombre real, de 73 años, una cifra millonaria, según informa 'The Sun'.

Aunque el grupo solo estuvo en activo siete años, vendió más de 75 millones de discos y hubo un tema que les catapultó al éxito. 'Every Breath You Take' cuenta con casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y sigue generando cerca de 636.000 euros anuales solo al cantante y compositor principal del grupo, Sting. Ahora, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland han presentado una demanda contra su excompañero por «daños y perjuicios sustanciales» por supuestamente deberles millones de libras en derechos de autor. Ambos aseguran que no recibieron créditos como coautores de la canción ni derechos de autor.

La banda se subió por última vez a un escenario en agosto de 2008 en Nueva York, en una gira de despedida que duró un año. Según indica el medio británico, «esto se venía gestando desde hacía tiempo». Al parecer, los abogados intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial en varias ocasiones, pero no lo lograron. Andy y Stewart decidieron entonces ir a juicio. «Dicen que se les deben millones en derechos de autor perdidos», cuentan las mismas fuentes a 'The Sun'.