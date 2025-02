Shinova afina en Bilbao antes del mayor concierto de su carrera

Silvia Cantera Viernes, 14 de febrero 2025, 10:52 Comenta Compartir

Las 1.500 entradas para ver a los vizcaínos Shinova este sábado en la sala Santana 27 volaron en apenas un mes, su tercera cita en Bizkaia desde que publicaran su último disco 'El Presente'. «Antes nos costaba más llenar en nuestra tierra y estamos muy agradecidos de la buena acogida que ha tenido este concierto. Va a ser una noche increíble con alguna sorpresa. Haremos algún cambio en el repertorio», adelanta Gabriel De la Rosa, vocalista de la banda. Y trata de consolar a quienes se van a quedar fuera: «Volveremos, quizá en un formato o en un espacio aún más grande».

El 28 de diciembre tienen otra cita marcada en rojo: su mayor concierto hasta la fecha sin contar los de los festivales. Actuarán en Madrid, en el Movistar Arena, antes Wizink, con un aforo de más de 15.000 personas. ¿Da vértigo? «Por supuesto, pero malo sería que no lo tuviéramos». Dieron el paso tras llenar la Riviera tres noches seguidas ante unos 6.000 fans. «Hemos empezado a trabajar en ello porque el despliegue es mucho mayor, la escenografía va a ser diferente, más amplia, más llamativa aún... Requiere plantearlo con un margen mayor para que todo pueda estar en su sitio». Cerrarán allí una gira que les ha llevado a lugares tan remotos como Montevideo, Buenos Aires y Ciudad de México.

La trayectoria de Shinova tiene mucho de local de ensayo y furgoneta. Despacito, pero sin pausa. Hasta que llegó 'La sonrisa intacta', de su anterior disco 'La Buena Suerte', una canción que les catapultó como no lo había hecho otra antes. «Si no hubiésemos confiado en esa canción, no la habríamos grabado. No nos esperábamos que tuviera tanto potencial. Sobre todo, porque fue un single muy normalito en cuanto a números. Pero pasaron los meses y se empezó a disparar. Caló de una forma muy profunda y muy potente».

«Es genial ver crecer las canciones sobre el escenario», explica De la Rosa. Nada como el directo para comprobar cuánto ha conectado su público con un tema. «'Los Días que Vendrán' es mucho más lenta que las letras que más nos han funcionado hasta ahora. No sé si hablar de magia, pero sí hay una química muy especial en ese momento».

Otra canción de este último disco que ha adquirido distintos matices desde su publicación es 'Diciembre'. Hace un par de semanas sacaron 'Abendua', una versión bilingüe con nuevos versos en euskera que cuenta con la participación de Iñigo Etxezarreta, de En Tol Sarmiento. «Antes de Shinova estuve en unas cuantas bandas cantando en euskera», revela De la Rosa. Nació en Tenerife, pero ya en sus primeros pinitos con la composición estaba la lengua vasca, «aunque al resto de los miembros se les daba mejor». ¿Llegará entonces alguna canción íntegramente en euskera? «Podría suceder perfectamente. Estamos más cerca de que ocurra que de que no pase».

Nueva etapa

Fue padre hace unos meses. «En el primer instante en el que le ves los ojitos cambia todo. Es lo más increíble que he vivido jamás». Ahora pesan las ausencias. «Se pasa mal de gira, aunque hablando con compañeros y compañeras con hijos, coincido en que al menos de lunes a jueves tenemos la posibilidad de estar y trabajar en casa», valora. Está volviendo a componer, y está siendo «bonito y sencillo».

Su cuenta de Spotify también se ha visto afectada por la llegada del niño. «Últimamente lo que más escucho es ruido blanco para dormir a bebés. Hay una playlist brutal que no veas lo bien que funciona», confiesa entre risas. Cuando le vence el sueño, aprovecha sobre todo para revisitar clásicos. Se ha vuelto a enganchar a 'Toxicity', de System of a Down, y a discos que marcaron su primera adolescencia. «Después de tantos años haciendo música, ahora descubres nuevos matices en aquello que escuchabas».