Rusowsky anuncia concierto en Bilbao

Ruslán Mediavilla, más conocido como Rusowsky, vuelve a Bilbao con una cita muy especial. El 26 de febrero de 2026 presentará su álbum 'Daisy' en ... la sala Santana 27. El anuncio llega tras un año imparable para el madrileño, que ha agotado entradas en el Movistar Arena de Madrid y acaba de confirmar su participación en el próximo Coachella.

No es la primera vez que Bilbao vibra con su directo. El pasado mes de julio, Rusowsky subió al escenario del Bilbao BBK Live 2025, donde ni la lluvia consiguió frenar a un público entregado. Su concierto fue una muestra de esa propuesta mutante que le ha convertido en uno de los nombres clave del pop alternativo en español.

En 'Daisy', su esperado debut en formato largo, el artista lleva el bedroom pop con el que empezó en su habitación a un terreno mucho más experimental: voces distorsionadas, estructuras quebradas, melodías que se derriten entre glitches y susurros. Incluso se atreve con una sorprendente sample con Las Ketchup. Cada canción funciona como un disfraz, una nueva identidad sonora acompañada de un fuerte componente visual.

Desde su irrupción en 2019 con temas como 'So So', Rusowsky ha llenado salas como La Riviera o Apolo, ha girado por España y México y ha actuado en festivales internacionales como Lollapalooza. Su paso por formatos globales como Colors o su celebrado Tiny Desk han terminado de situarle como una figura de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con 'Daisy', ha recibido el aplauso unánime de la crítica y ha consolidado un proyecto que huye de etiquetas fáciles, conectando con una generación que busca nuevas formas de entender el pop. Las entradas para su concierto en Bilbao se pondrán a la venta el lunes 22 de septiembre a las 12:00h en lasttour.org.