El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Rusowsky arrasa en su actuación del BBK Live. Sara Irazabal

Rusowsky anuncia concierto en Bilbao

El productor madrileño actuará el 26 de febrero en la sala Santana, meses después de colgar el cartel de sold out en el Movistar Arena y de su confirmación en Coachella

Ekaitz Vargas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:38

Ruslán Mediavilla, más conocido como Rusowsky, vuelve a Bilbao con una cita muy especial. El 26 de febrero de 2026 presentará su álbum 'Daisy' en ... la sala Santana 27. El anuncio llega tras un año imparable para el madrileño, que ha agotado entradas en el Movistar Arena de Madrid y acaba de confirmar su participación en el próximo Coachella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  9. 9 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  10. 10

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rusowsky anuncia concierto en Bilbao

Rusowsky anuncia concierto en Bilbao