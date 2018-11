El rollo chispeante de Red Rombo La portada del CD dominando la escena. / Carlos Martín La Nube de Santutxu acogió un bolo del renovado cuarteto barcelonés que amalgamó rockabilly y ritmo y blues y dijo sentirse en el cielo ÓSCAR CUBILLO Jueves, 22 noviembre 2018, 15:35

Buena onda, como siempre, el miércoles en La Nube, donde oficiaron los barceloneses Red Rombo, cuatro tipos (sí, hace dos meses les abandonó su chica cantante) liderados ahora por el contrabajista, vocalista y armonicista Gerard Mases, alias Lere, ex Muchachito. Un combo el Red Rombo además elevado a las alturas por las dos guitarras tan magníficamente conjuntadas al pellizcar rockabilly sincopado y boogie actualizado (ambas solistas, la Grestch y la Telecaster) y por el baterista al que le fallaba la estética (ese jersey…) aunque percutió con una personalidad naturalísima.

Red Rombo interpretaron 19 canciones en 80 minutos. Bastantes de su disco 'Push And Play' (se puede oír en Bandcamp), o sea 'Empuja y juega', las palabras que lleva tatuadas sobre sus nudillos Lere. Algunas las entonó en castellano y, claro, funcionaron mejor ('Todo me marea menos vos', una rumba a lo The Limboos que tiene este videoclip). La única pega, leve, es que la voz de Lere puede tornase un tanto monocorde, pero el tipo se hizo muy cercano, presentando casi todas las canciones en plan más informativo que divulgativo.

Lere, contrabajista, vocalista y hoy líder absoluto. / CARLOS Gª AZPIAZU

El caso es que Red Rombo se quedaron con el personal (hubo hasta un niño rubio observando atentísimo) gracias a su repertorio genuino. Rascaron modernistas en el rockabilly de Carl Perkins ('Are You real', con guiño a Lou Reed), crearon sombras de club de Nueva Orleans ('Fallin' Queen'), miraron al revival británico de Shakin' Stevens ('Love Tips'), un curioso acento argentino le salía al catalán Lare cuando cantaba en castellano ('Los condenados', con guitarra caja de puros), colaron pocas y oscuras versiones (el blues 'You Don't Love Me' de Willie Cobbs, el instrumental 'Got a Match' de Wee Willie Harris), idearon un híbrido entre el Elvis del 54 y Tequila ('Llévame lejos', no solo por el acento argentino) y se les notó el influjo de Imelda May ('Bad Taste Flavour', «una canción de corte oscuro, tétrico incluso», introdujo Lere, que facilitó mucho la tarea de esta reseña).

Y al final los catalanes echaron humo en cuatro piezas muy bien colocadas a modo de colofón y donde hasta Lere cantó con una pasión más allá de lo recreativo. Fueron 'Quiero aprender', a lo Canned Heat cruzados con General Lee y prolongados por las dos guitarras como Elvis en Las Vegas; 'Push And Play', la del tatuaje en los nudillos de Lere, un boogie algo Sonny Terry; 'Don't Make Me Wait', un rockabilly muy guapo; y a modo de bis 'My Search' un boogie a lo John Lee Hooker y Johnny Burnette, alegre como una fiesta en Bakersfield amenizada por John Paul Keith, un adiós antes del cual dijo Lere: «este bar se llama La Nube pero estamos como en el cielo».