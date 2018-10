El rock sudista puro de Banditos Mary Beth Richardson, con vestido hippie y poderío vocal sentimental. / Óscar Esteban Con una vocalista inspirada por Janis Joplin y una estética puro Lynyrd Skynyrd, el sexteto basado en Nashville superó en el Kafe Antzokia las expectativas de todos los presentes ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 31 octubre 2018, 17:32

El martes vimos en el Antxiki un concierto de rock sureño que superó todas las expectativas. Sudista desde la estética de los seis oficiantes, Banditos parecían los Lynyrd Skynyrd más jóvenes y legendarios: los seis con melenas, ellos cinco con barba o mostacho, uno con sombrero cowboy, dos con gorras, varios con tatuajes y ella, la vocalista Mary Beth Richardson, con vestido hippie. «Parecen descendientes de escandinavos que fueron ahí a trabajar la madera. Son blancos sudistas, muy sudistas», comentó un habitual de la primera fila de los conciertos ante el sexteto armado con dos guitarras y un banjo, más bajo y batería.

Ella, Mary Beth Richardson, es el factor de distinción de un combo que, con su ausencia, sería uno más de esos miles de bandas que recorren los bares americanos. Y es que, como dijo Javi Dinamita, Banditos mejoran mucho respecto a los discos y parecen una banda distinta cuando canta ella y cuando cantan los otros. En efecto: con ellos a los micrófonos se marcaron algún buen rock and roll, algún tumbao escuela Canned Heat, boogie vulgar lisérgico que curiosamente creció en su segunda mitad cuando Mary aportó su garganta a los coros, y guapos arreones finales a base de honky tonk y boogie en su bolo de 17 canciones en 85 minutos, en lo que fue una escala más en su gira de mes y medio por Europa.

El sexteto originario de Birmingham, Alabama, armado con dos guitarras y un banjo. / Óscar Esteban

Originarios de Birmingham, Alabama, e instalados en Nashville, Tennessee, Banditos tienen la oportunidad de subir un escalón en el show business gracias a su cantante femenina, una Mary Beth Richardson dotada con un timbre vocal y vibración sentimental reminiscente de Janis Joplin (pero no la imita), bastante seguridad escénica (bajó a cantar entre la gente el standard presidiario 'Midnight Special' popularizado por la Creedence Clearwater Revival, hizo quitar todas las chamarras y los vasos de la parte delantera del tablado para cantar desde ahí como si fuera un púlpito) y un don especial para las verosímiles baladas dolidas, ora en la escuela del soul sureño de Aretha Franklin ora modernizándolas y ampliándolas a lo Madeleine Peyroux (esta una de desamor escrita por ella y donde se le escaparon las lágrimas al interpretarla).

Pero no todo lo de Mary, sonriente ante la honda atención y hasta admiración sobrevenida que le dispensaba el respetable, fueron baladas. También supo sonar moderna y transversal a lo Beth Ditto, rocanroleó en el Antxiki mejor que Stacie Collins hace poco en la Nave 9, y, para dejarlo claro, se desfondó en el solicitado bis con una desmelenada y desgarradora y también creíble versión del 'Piece Of My Heart' de Janis Joplin.

Y el público, que durante el concierto había gritado emocionado bien y yeah de modo simultáneo al acabar varias canciones, compró numerosos vinilos antes de irse a casa tras una sesión de entresemana que, ya lo hemos dicho, superó las expectativas de todos. Con decir que algunos ya se los imaginaban en el Azkena Rock Festival…