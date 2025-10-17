Al rescate de un bilbaíno

Comenta Compartir

Aunque nacido en Aragón, Nicolás Ledesma encontró en Bilbao donde desarrollar su creatividad además de su acomodo como organista en la basílica de Santiago. El ... conjunto formado por el concertino Miguel Colom nos vino a ofrecer el 'Stabat Mater' de este adoptivo hijo del bocho, lo que a la vez supuso un valioso rescate de una obra olvidada. Las voces de la soprano Paloma Friedhoff, del tenor Diego Blázquez y del barítono Víctor Cruz intervinieron en los doce apartados de que consta la obra, distinguiéndose sobre todo por el gusto y la sensibilidad musical que mostraron. La soprano nacida en Amberes y considerada hispano-estadounidense fue la que proporcionó la luz al trío gracias a la claridad de su voz y a su bello timbre, lo que significó también cierto desequilibrio sonoro ante la carencia de naturalidad en la voz del tenor y la indefinida del barítono.

El común denominador en la ejecución general de la obra se basó en el exquisito control de la intensidad para reflejar la pena y el dolor. A destacar asimismo y como se ha apuntado la sutileza en las intervenciones de la soprano y la dulzura mostrada con ella en los hermosos dúos cuando requirió la participación de sus compañeros. Fue al acometer esos dúos o en los tríos cuando Paloma Friedhoff imponía su criterio canoro y endulzaba el número. La elegancia de la obra no hubiera resaltado sin el mimo y fina atención a la partitura que mostraron los tres violines y la viola de gamba al acompañar con tanta delicadeza a las voces. El fundador del Ensemble y violinista Miguel Colom exigió a los otros maestros de la cuerda el cuidado sonoro y controlado con el que ordenó también a las voces en bien de un resultado apacible y bello de la música de Ledesma. 'Stabat Mater', de Nicolás Ledesma. Solistas: Paloma Friedhoff (S); Diego Blázquez (T); Víctor Cruz (B). Conjunto Septimae Ensemble. Dirección y violín Miguel Colom. Sociedad Filarmónica. 16-X-25.

