La soprano Paloma Friedhoff.

Al rescate de un bilbaíno

El conjunto Septimae Ensemble ejecuta con mimo y atención el 'Stabat Mater' de Nicolás Ledesma

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:27

Comenta

Aunque nacido en Aragón, Nicolás Ledesma encontró en Bilbao donde desarrollar su creatividad además de su acomodo como organista en la basílica de Santiago. El ... conjunto formado por el concertino Miguel Colom nos vino a ofrecer el 'Stabat Mater' de este adoptivo hijo del bocho, lo que a la vez supuso un valioso rescate de una obra olvidada. Las voces de la soprano Paloma Friedhoff, del tenor Diego Blázquez y del barítono Víctor Cruz intervinieron en los doce apartados de que consta la obra, distinguiéndose sobre todo por el gusto y la sensibilidad musical que mostraron. La soprano nacida en Amberes y considerada hispano-estadounidense fue la que proporcionó la luz al trío gracias a la claridad de su voz y a su bello timbre, lo que significó también cierto desequilibrio sonoro ante la carencia de naturalidad en la voz del tenor y la indefinida del barítono.

