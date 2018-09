Prince 'resucita' con un nuevo álbum de grabaciones inéditas La grabación fue registrada en un ensayo privado por el ingeniero Don Batts y ofrece una imagen inédita del proceso creativo de Prince. / E. C. 'Piano & A Microphone 1983' recoge material del artista registrado en casette en un ensayo de estudio JOSU OLARTE Viernes, 21 septiembre 2018, 12:34

El ingente volumen de grabaciones dejado por el malogrado Prince, tanto inédito como ya publicado, va liberándose tras farragosas negociaciones entre sus herederos oficiales y las discográficas que capitalizaron las millonarias ventas de sus discos, cifradas en más de 100 millones de copias.

La familia del malogrado astro y la multinacional Warner Bros, que editó su valioso material ochentero, lanza hoy un álbum con material inédito que completa el visión artística del Prince iniciático a partir de nueve canciones grabadas en su estudio casero Chanhassen (Minneapolis) y que quedaron registradas en una cinta de casette.

Titulada 'Piano & A Microphone 83' , la grabación fue registrada en un ensayo privado por el ingeniero Don Batts, y ofrece una imagen inédita del proceso creativo de Prince, mientras maquetaba al desnudo canciones como '17 Days' o 'Purple Rain' (publicadas en 1984), 'Strange Relationship' (publicada en su disco de 1987 'Sign O' The Times') una versión del 'A Case Of You' de Joni Mitchell , 'International Lover' (publicada en '1999') y una versión del espiritual negro de siglo XIX 'Mary Don't You Weep'. Incluida la nueva película de Spike Lee BlacKkKlansman, el tema ha suscitado un vídeo que liga con el pasado activista del Prince en forma de denuncia contra la violencia de armas de fuego y su devastadores efectos sobre la juventud americana, cifrado en 1.300 niños fallecidos al año en EE UU.

El el disco incluye dos canciones inéditas tituladas inéditas; 'Cold Coffee & Cocaine' y 'Why The Butterflies'. Es un material íntimo y crudo, que se registró al comienzo de la carrera de Prince, justo antes de alcanzar el estrellato internacional.

Liberación digital

El nuevo lanzamiento llega tras las más de 300 canciones de entre 1995 y 2010 y pertenecientes a 23 discos y una doble antología que Sony liberó en agosto en todas las plataformas de escucha digital. En febrero de 2017 el emporio Universal (asociado a Sony desde 2004) alcanzó con los herederos de Prince un acuerdo millonario que cubría todos los lanzamientos del artista desde que se emancipó de la industria en 1996. Una época de creatividad desaforada en la que publicaba sin cesar discos de interés desigual, utilizando estrategias de distribución alternativas que incluían su propio NPG Music Club online, ya que Prince despotricaba contra el negocio digital.

La saga de licencias digitales del amplio repertorio del genio de Minneapolis, así como disco que ahora ve la luz responde, asimismo, al sorpresivo acuerdo que en 2014 Prince alcanzo con Warner, la misma multinacional contra la que se rebeló a mediados de los 90 ocultándose tras un símbolo y asumiendo el acrónimo AFKAP (el artista antes conocido como Prince) Un acuerdo que ahora rentabilizan sus legatarios, y que le permitía recuperar la propiedad de los álbumes editados entre 1978 y 1996.

Prince falleció el 21 de abril de 2016 a consecuencia de una sobredosis de un opiáceo sintético que parece que consumía para potenciar los efectos de los analgésicos a los que presuntamente era adicto. Inmediatamente, y con la anuencia pasiva de los herederos del músico que se fue sin dejar testamento legal, Internet comenzó a inundarse con clips y vídeos de conciertos subidos por sus fans; el tipo de material oficial y privado que en vida el artista había vetado en Youtube y demás plataformas digitales, insatisfecho con las escasas regalías compensatorias,

Seis meses después, Warner publicó la doble colección de grandes éxitos, '4ever' y poco después reeditó en versión de luxe su disco más célebre 'Purple Rain' (84) , ampliado con dos álbumes de canciones grabadas por entonces y el vídeo de dos conciertos. Y coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el ingeniero de sonido Ian Boxill, lanzó en 2017 el EP Deliverance, con seis canciones inéditas extraídas de las sesiones de grabación de los álbumes 3121 (06) y Planet Earth (07), descartes guardados durante una década y cuya oportunista edición suscitó inmediatamente una denuncia por uso indebido de unas grabaciones. Su retirada del mercado digital se produjo un día después.

Desbloqueada su aún no del todo catalogada herencia musical, todo apunta a que los dueños legales -agrupados en The Prince Estate, la única entidad «fidedigna» entregada a «presentar con entusiasmo su vida y trabajo»- aprovecharán todas las oportunidades comerciales de ampliar su legado. Así que al margen de su cacareado 'biopic', parece que la retrospectiva principesca continuará con nuevos lanzamientos, documentales, un espectáculo del Cirque du Soleil y musicales para Broadway.