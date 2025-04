La plantilla de la BOS replica a la dirección: «La huelga no nace de un capricho»

El conflicto laboral que afecta a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ha ido escalando según se acerca la hora de inicio de la huelga aprobada ... por la plantilla –que afectará al concierto de esta tarde, así como al de mañana viernes–, con comunicados cruzados entre la gerencia de la institución y el comité de empresa.

Si ayer conocíamos el punto de vista de la dirección de la BOS, que tildó de «injustificada» la protesta y acusó a los músicos de «faltar al respeto» a su público, este jueves por la mañana la plantilla ha replicado en otra nota los argumentos de los gestores. «La huelga no nace de un capricho ni de una mala voluntad, nace de un cansancio acumulado por años de bloqueo, falta de escucha, sobrecarga física y ausencia de un proyecto claro para la BOS».

En el comunicado del jueves, la dirección de la orquesta manifestaba que, tras 19 reuniones, el comité dio el visto bueno a esperar a la llegada en mayo del nuevo gerente, Iñigo Alberdi, para mantener el siguiente encuentro de negociación del convenio, por lo que la convocatoria de los dos paros de esta semana «supone ignorar la realidad de una negociación compleja». La plantilla lo niega y critica que en todas las reuniones mantenidas «la dirección se ha negado de forma sistemática a tratar nuestras principales reivindicaciones» y, en la última, celebrada en marzo, «el director general repitió exactamente la misma postura inamovible de la primera».

«Manipulación emocional»

El texto carga también contra las críticas por dañar el vínculo entre orquesta y público. «Llevamos semanas explicando nuestra reivindicaciones con total transparencia y recibimos constantemente muestras de apoyo por parte de nuestros abonados», señalan, antes de acusar a la dirección de «manipulación emocional» y de ignorar las propuestas para acercar el trabajo de la BOS a la ciudadanía.

«Son afirmaciones erróneas, manipuladas o directamente falsas que intentan desacreditar la huelga legalmente convocada», añaden sobre el comunicado de la gerencia, antes de aclarar que las reivindicaciones del comité no son de mejora en los salarios ni estrictamente económicas. «Nuestra demanda no es económica. No pedimos más salario, sino condiciones de trabajo dignas que nos permitan sostener la calidad artística de nuestro trabajo y cuidar de nuestra salud física y mental», concluye la plantilla.