Plácido homenaje a Benito Lertxundi en el Getxo Folk Músicos como Idoia, Janus Lester, Urdangarin y Alex, de Gatibu, se rindieron al bardo de Orio en un show que remató un festival con buenas entradas

Ayer se celebró la quinta y última de las jornadas del 41º Festival Internacional de Folk de Getxo. El concierto de clausura, el del Muxikebarri, que había agotado todo el aforo de su sala principal (733 butacas) con mucha antelación, fue un homenaje a Benito Lertxundi, el bardo de Orio, quien en noviembre de 2024 anunció su retirada de los escenarios a los 82 años. Ahora tiene uno más, y no fue testigo de este tributo (se grabó y lo revisará en casa) de 24 piezas en 109 minutos atendido por un público maduro (estaba Iribar en primera fila) con leve mayoría femenina y en el que participaron jóvenes intérpretes de la escena euskaldun, como Janus Lester, Idoia Asurmendi u Olatz Salvador, y otros más veteranos como Mikel Markez (con look muy a lo Benito), Mikel Urdangarin o Alex Gatibu, respaldados por una banda de ocho músicos.

Las actuaciones del 41º Getxo Folk se han celebrado sobre tres escenarios: uno en la playa de Ereaga usado dos noches (viernes y sábado con Chambao y Muerdo, los menos folklóricos del cartel en conciertos pensados para atraer a la chavalería), otro en la Plaza de la Estación de Las Arenas con tres días sesiones de mañana y tarde (los dos mejores bolos de aquí los dieron el domingo a la mañana el Sensei Music Ensemble, un deceto mixto con querencia al jazz, y a la tarde Deira, un trío de infecciosas espirales célticas), y el tercer tablado el de la Sala Ereaga del Muxikebarri de Algorta para los cinco encuentros de pago.

El Muxikebarri ha cosechado buenas entradas: dos llenos absolutos (el jueves con Estrella Morente y el domingo con Benito Lertxundi), dos citas con más del 90% de las butacas adjudicadas (viernes y sábado con los celtas Capercaillie y la fadista Carminho, respectivamente), y una media entrada en la sesión inaugural del miércoles (el ex Oskorri Xabier Zeberio presentando su disco 'Pause').

No habló ningún actuante

El homenaje dominical a modo de gala de clausura se bautizó 'Hunkidura Kuttunak', se basó en las canciones y se adornó con algunos instrumentales y varios bailes de Kukai. No en vano, los directores artísticos de este homenaje han sido Arkaitz Hormaetxe, responsable de la casa de discos y agencia de contratación Baga-Biga, de Mungia, y Jon Maia, jefe del grupo guipuzcoano Kukai Dantza, con sede en Rentería.

Las versiones se sucedieron sin presentaciones ni saludos de los intervinientes. Los más destacados fueron un duendecillo Mikel Markez abriendo aunque sin lograr que el público coreara en 'Oi lur'; la sorpresa de la velada, la chica Julie haciendo una roquera adaptación a lo Urdangarin de 'Mirotzak'; de seguido el propio Mikel Urdangarin destacando aun leyendo la letra de la estupenda 'Nere herriko neskatxa maite'; la bonita aportación del coro Ondarreta, que ocupó toda la escena en una plácida revisión de 'Bardolba'; Janus Lester en su segunda intervención, una celebrada 'Loretxoa'; Alex Sardui, de Gatibu, leyendo como casi todos del atril pero transmitiendo a la platea en una sinuosa 'Bizkaia maite' -de lo mejor del repertorio-, y el tema más suelto de todos, sin nervios, con participación sentida del respetable, 'Zergatik utzi kantatzeari', feliz cierre de la cita.

Y por la parte más plana, más tímida, señalemos a los invitados jóvenes, que no aportaron modernidad ni vigor ni descaro al repertorio de Lertxundi. Todo el mundo estuvo como asustado, como en un examen, y más los chavales: unos Mirua que aún no son tan grandes como quieren hacer ver sus valedores, una Idoia que va hacia atrás en seguridad escénica desde esos sus pinitos que vivimos en primera fila y con muchas esperanzas (una apocada, tímida Idoia no explotó todo el potencial de una mina sentimental como 'Oi ama Euskal Herria'), una Olatz Salvador que siempre se queda en el vagón de cola en estos conciertos múltiples, con invitados, y un Janus Lester que sólo mostró su carisma en el segundo de sus temas, porque en el primero, 'Urrundik heldu naiz', pareció amortiguado.

O sea, que veteranos como Markez, Urdangarin y Sardui estuvieron muy por encima de los jóvenes. A este paso, Gatibu anuncian su vuelta antes de irse.