Patricio Barandiaran abre una nueva etapa de plenitud creativa Yvonne Iturgaiz

Patricio Barandiaran

«El Parkinson no está tan presente y se nota en el nuevo álbum»

El músico bilbaíno presenta 'La Magnífica', su quinto disco y el primero tras recuperar la movilidad que durante años la enfermedad le limitó

Ekaitz Vargas

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:12

Barandiaran habla con calma, una calma que recuperó hace cuatro años cuando una operación le devolvió parte de su vida. Su voz tiene la misma ... serenidad que destilan sus canciones, esa cadencia que parece que se queda flotando un segundo o más de lo que dura cada palabra. Llega a la entrevista elegante, pero con un aire juvenil que suaviza la formalidad de su ropa y con una sonrisa sencilla, nada impostada. Es el mismo chico que empezó a tocar con trece años, solo en su habitación, de manera autodidacta. Había en su casa tradición familiar. Su abuela, según cuenta, era pianista profesional de clásico y su padre componía al piano. Hasta que llegó la enfermedad, en forma de párkinson precoz, y lo alteró todo. Era 2015 y solo tenía 34 años. Ahora, diez años después, presenta 'La Magnífica', su quinto disco, y en cierto modo, el primero de una vida nueva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

