Michelle David & The True-Tones con maneras de iglesia

Gira peninsular (seis shows: en Caldas da Rainha y Espinho en Portugal, más La Coruña, Bilbao (Antxiki), Donostia (hoy en el Dabadaba, adonde viajarán melómanos ... vizcaínos que se lo perdieron en Bilbao) y Madrid (el sábado)) del cuarteto holandés de soul Michelle David & The True-Tones, la primera una vocalista afro-neoyorquina oronda y con un pelo rizado que quizá fuera peluca y los segundo tres atildados tulipanes con corbata, zapatos y americanas, pero sin teclados ni vientos para evitar abundar en los clichés de tantos previsibles combos europeos de soul retro con chica al micrófono.

Como había partido del Athletic en la Champions, desde la mañana se sabía que acudiría poca gente: una veintena escasa de almas (el 23,81 % mujeres, o sea una de cada cuatro, redondeando) que, a pesar de que evidentemente disfrutaron del concierto de 16 canciones en 80 minutos redondos, ninguna se quedó al acabar a comprar algo en el puesto de merchandising, pues el Antxiki, la sala pequeña y superior en todos los sentidos del Kafe Antzokia (qué acústica más perfecta la de este miércoles, qué visibilidad más cercana la del cuarteto neerlandés...), se evacuó en menos de medio minuto, de 20 segundos, como si los parroquianos desearan ir deprisa al bar más cercano a ver el partido (4-1 ante el Dortmund, ay…).

Con ellos tres altos y vestidos como pinceles, y con ella bajita, redonda, de edad indefinida y ataviada con una túnica africanista (ha trabajado cantando góspel, en musicales y como corista de Diana Ross, Michael Bolton, etc.), Michelle David & The True-Tones rularon más variados de lo que podría parecer a primera escucha, interpretaron composiciones propias, nunca pecaron de revivalistas o retros, y su vocalista dio la sensación de haberlo aprendido todo en el templo, al que se refirió de pasaba: «en mi iglesia de Nueva York acostumbramos a dar palmas», sugirió antes de 'More Grace', y algunos de sus movimientos y letras tuvieron ínfulas o afanes de predicadora, caso de 'Peace' y de la inaugural 'Brothers and sisters'.

Ampliar Onno Smit y Paul Willemsen, simétricos y elegantes. Óscar Cine

Con Michelle David cantando sin chillar y pasando de los agudos a los tonos más graves continuamente y sin forzar, y con Los True-Tones economizando notas sin alardes, marcando los ritmos yendo siempre al grano pero sin resultar toscos, y mostrando una conjunción sin fisuras y con mucho flow, el repertorio del miércoles nos evocó al terciopelo de Al Green ('Yes I am'), al positivismo yeyé ('That is you', dedicado a nosotros los parroquianos, a quienes nos agradeció la asistencia e invitó a dar saltos por la sala porque había mucho espacio libre), al funk tipo los catalanes The Excitements y con pasaje africano incrustado en él ('You are'), al lujo de Marvin Gaye ('Better', donde pidió coritos lalalá), a Ry Cooder (el ribereño 'Peace', luego en el gospeliano 'You are rocking my soul'), al góspel desenfrenado y genuino ('More grace'), al hippismo de Jefferson Airplane ('Better days'), a la palpitación de Tina Turner ('My praise', 'Yeah, yeah, yeah'), y en el bis doble a la suprema Diana Ross, la que fue su jefa ('Speak to me', su nuevo single, perteneciente al álbum previsto para febrero), y al ídolo también educado en la iglesia Sam Cooke ('He loves me').

Hummm, mucho mejor Michelle David que Sharon Jones, que Liza 'BellRays' Kekoula, que las cantantes extranjeras de grupos españoles de soul retro y uniformado… Ah, Óscar Cine mandó un wasap a Jose Mari Santander preguntándole por qué no había venido, y este le respondió que esperaba a leer esta crítica, que si era buena iría a verles hoy jueves a San Sebastián, y Cine le recomendó, antes de acabar el concierto, que comprara ya el billete de bus.