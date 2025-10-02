El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Onno Smit (bajo), Paul Willemsen (guitarra), Michelle David (voz) y Bas Bouma (batería) abriendo con 'Brothers and sisters'. Óscar Cubillo
El Bafle

Michelle David & The True-Tones con maneras de iglesia

Poco público hubo en el Kafe Antzokia ante el cuarteto holandés de soul, que dejó el pabellón muy alto con su catálogo de soul, gospel y algo de funk

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:43

Gira peninsular (seis shows: en Caldas da Rainha y Espinho en Portugal, más La Coruña, Bilbao (Antxiki), Donostia (hoy en el Dabadaba, adonde viajarán melómanos ... vizcaínos que se lo perdieron en Bilbao) y Madrid (el sábado)) del cuarteto holandés de soul Michelle David & The True-Tones, la primera una vocalista afro-neoyorquina oronda y con un pelo rizado que quizá fuera peluca y los segundo tres atildados tulipanes con corbata, zapatos y americanas, pero sin teclados ni vientos para evitar abundar en los clichés de tantos previsibles combos europeos de soul retro con chica al micrófono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7

    «Por fin nos atenderán en el hospital al lado de casa, era una medida absurda»
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  10. 10

    De Marcos y Susaeta tampoco se pierden la previa con la hinchada del Athletic en Dortmund

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Michelle David & The True-Tones con maneras de iglesia

Michelle David &amp; The True-Tones con maneras de iglesia