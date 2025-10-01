La Orquesta Panorama anuncia concierto a una hora de Bilbao en el cierre de su gira El grupo gallego volverá a actuar en Cantabria en octubre

Marina León Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:07

La Orquesta Panorama anuncia los últimos conciertos de su 'Epic Tour', que arrancó el pasado mes de junio y con el que han recorrido decenas de pueblos de toda España. En esta última tanda de conciertos, el grupo gallego estará el próximo 16 de octubre en la localidad cántabra Entrambasaguas, a tan solo una hora de Bilbao.

Considerada como la mejor orquesta de España, liderada por Lito Garrido, ofrecerá este mes un total de 11 shows. «Última oportunidad de vivir la experiencia más épica, la música más potente y la energía inigualable», advierten a través de sus redes sociales, donde ya han publicado el calendario con las fechas de las actuaciones.

La primera será el 3 de octubre en Náquera (Valencia), pasarán también por Bonete (Albacete), Quintanilla del Monte (León), Castro de Rei de Lemos (Lugo), Cullera (Valencia), Sagunto (Valencia), Torre Pacheco (Murcia) y Tavernes de la Valldigna (Valencia). El 16 llegarán a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el sábado 18 se despedirán por todo lo alto en la localidad de Hellín (Albacete).