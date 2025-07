La olímpica Sweet Marta y el competitivo Al Dual alegrando la mañana del Bilbao Blues Festival

El Bilbao Blues Festival está teniendo diversos tipos de éxito: se llena el espacio del Arenal en sus dos escenarios, viene gente de fuera, el ... cual es uno de los principales propósitos del Ayuntamiento («la mitad de los que estamos ahora son de Valladolid, los que van a la sala Porta Caeli están aquí todos», ha ubicado Rocío este sábado por la mañana ante el kiosco del Arenal), y además del público de aluvión, las camisetas que se ven en los conciertos revelan el interés en el festival de los melómanos, desde los rockeros hasta los bluseros.

Y se lo vamos a demostrar enumerando camisetas molonas que se veían este sábado por la mañana: se llevaban la palma las de las diferentes ediciones del Bilbao Blues Festival, y había prendas únicas del SanBar Blues Fest de Leioa, del 33. Blues Báltica, del Benicassim Blues, del añorado Crossroad Fest asturiano, y de grupos y solistas como The Band, Led Zeppelin, Rolling Stones, Bruce Springsteen & The E Street Band, The Kleejoss Band, The Cramps, Jason Kane & The Jive, Rush, una de la marca de guitarras Fender, de Al Dual, y divinas camisetas bluseras de Kenny Neal, Johnny Winter, Vargas Blues Band (la del que suscribe, comprada en un bolo, no regalada), Anna Dukke, C.W. Stoneking (la de Raúl El Guapo), Jimmie Vaughan (quien recibiría la txapela de honor del festival esa misma tarde), Fantastic Negrito (la lucía un chavalito), Robert Johnson, del sello Ace Records, o una supermolona de Muddy Waters.

Y señal de que el público del Bilbao Blues Festival es transversal y de que son bienvenidas todo tipo de personas, también se vieron camisetas de Morgan, El Capitán Elefante, Daniel Johnston, Smile...

Este sábado ha habido dos bolos de bandas nacionales, una de blues y otra de rock and roll, la primera la de la gerundense Sweet Marta y la segunda del murciano Al Dual. Sweet Marta, etiquetada como la única mujer armonicista de España, afirmó a modo de saludo que el Bilbao Blues es el mejor festival de España y añadió que nosotros éramos el mejor público, y luego del halago dio un bolo estupendo de 13 temas en 73 minutos, un show bastante didáctico, pues presentó muchas canciones y explicitó cuáles eran versiones.

Sweet Marta & The Blues Shakers, un cuarteto con su pareja Johnny Bigstone a la guitarra solista (se salió de la tabla en todo tipo de punteos) y sostenido por una base rítmica rotunda y acolchada (por el baterista y el bajista respectivamente), arbitraron rock and roll deslizante como el de los Mighty Flyers (el original 'Forget about the rules' para arrancar), genuinos lentos blues ('The key to your door' de Sonny Boy Williamson II, de los hitos de la matinal), boogie woogie olímpico también en plan The Mighty Flyers ('Lollipop papa'), «un clásico shuffle de Jimmy Reed, 'Good lover'», como presentó ella uno de los muchos temas humeantes, y por el epílogo rocanroles y rumba onda Los Fabulosos Thunderbirds ('Sugar baby'), y a modo de bis un instrumental arrollador para reflejar la influencia en La Dulce Marta de su admirado Sonny Terry.

Sonó muy bien el bolo de la blusera catalana en cuarteto, y un poco peor el del rocker murciano en septeto con dos saxos. Al Dual encadenó con afán competitivo y apenas sin interrupciones ni presentaciones (sólo paraban para afinar) un repertorio de una veintena de temas en 74 minutos en los que solo citó a un autor de pasada: «Arthur Alexander, pedazo de compositor», ilustró al acabar 'Lay down your arms', un retro soul conocido sobre todo por la versión de los Beatles.

Lo malo de su bolo es que le quedó muy reiterativo entre la sucesión ininterrumpida de canciones y la similitud entre ellas (hubo un par de baladas y se pudo pensar que servían para tomar aire a los actuantes). Se supone que el grueso de los títulos eran originales, pero recordaban inmediatamente a otras canciones: de los Stray Cats repetidamente en el arranque, de Colin James, de Buddy Holly en al menos un par de ocasiones, de Eddie Cochran, de los Blasters, de los Sha Na Na de 'Grease', al 'Mistery train' de Elvis, al boogie de Louis Jordan (el instrumental que abrió el bis), al twang, al 'Shake Rattle & Roll' (cuando invitó al armonicista Mingo Balaguer, y al acabar esta colaboración deseó Rocío: «¡que lo fichen!»), y para acabar definitivamente el 'Freight train boogie' de los Delmore Brothers, tras el cual deseó Al Dual; «muchas gracias, Bilbao, hasta la próxima, que no pase mucho tiempo, gracias y buenas tardes».