Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual La agencia Associated Press publica los testimonios de ocho cantantes y una bailarina sobre el presunto comportamiento inapropiado del tenor que se remontan a los años 80 COLPISA Martes, 13 agosto 2019, 10:00

El tenor Plácido Domingo se ha visto envuelto en la polémica después de ser acusado por nueve mujeres del mundo de la ópera de acoso sexual. La agencia Associated Press ha publicado el testimonio de las demandantes, que alegan que el artista español las presionaba a entablar relaciones sexuales y que les «castigaba» en su ámbito laboral cuando se sentía rechazado. Los hecho habrían comenzado en los años ochenta y se extienden durante tres décadas en lugares. Siete de las nueve denunciantes han reconocido a AP que sienten que sus carreras se vieron negativamente afectadas tras rechazar las propuestas de Domingo.

El actual director general de la Ópera de Washington y de Los Angeles ha hecho público un comunicado en el que asegura que «las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años atrás son profundamente inquietantes y, tal como se presentan, inexactas. Sin embargo, es doloroso escuchar que puede haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo atrás y a pesar mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares».

Tal y como recoge AP, las afectadas que han revelado lo ocurrido son ocho cantantes y una bailarina. Una de ellas dice que el tenor le metio mano por debajo de la falda y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en diferentes lugares (un camerino, un hotel y una comida de negocios). «Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla», subraya una de las cantantes. Siete de ellas han matizado que su carrera profesional se vio afectada por estos hechos.

En la información también se habla de que otras doce mujeres reconocen que recibieron proposiciones incómodas como que saliera con ellas tras contratarlas. Asimismo, más gente del mundo de la ópera asegura haber sido testigos del presunto comportamiento sexual inapropiado del español. Pese a ello, ninguna de las mujeres que ha confesado esta situación ha podido ofrecer documentación de algún tipo que sustentara sus acusaciones.