La noche, el amor y la superación según John Dealer The Coconuts El cuarteto guipuzcoano, influido por The Hellacopters, celebra este sábado en Bilbao sus diez años de carrera presentando su tercer larga duración, 'It's on', en un bolo conjunto con los suecos The Boatsmen

Óscar Cubillo Miércoles, 26 de marzo 2025, 09:43

Son cuatro roqueros abducidos por The Hellacopters, se juntaron hace diez años en Legazpi, Gipuzkoa, y seguro que también les gustaban los Hot Dogs! de ... Urretxu, pueblo situado carretera arriba, hacia la costa. Por pura invención se bautizaron John Dealer & The Coconuts (no confundirles con los neoyorquinos ochenteros Kid Creole & The Coconuts), y acaban de publicar su tercer álbum, 'It's on', 25 minutos con siete canciones muy en la onda del rock escandinavo contemporáneo: en modo híbrido entre los Sewergrooves y los Hellacopters (más Gluecifer en 'White socks', más Thin Lizzy en 'Out of experience'), en plan emulación de los Hellacopers vía el riff, el empuje, la voz… ('Cold shot', 'Stop (Now!)'…), elevando un himno para ellos mismos ('Sons of a revolution') y compartiendo chulería y poderío con los durangueses Nevadah ('Set on fire').

El disco 'It's on' salió el 20 de febrero y este sábado 29 de marzo los cuatro guipuzcoanos lo presentan en Bilbao (Nave 9, 20.30 h, 15-18 €) teloneando a los suecos The Boatsmen (que no solo están influidos por los Hellacopters y que a veces se aceleran como galgos eléctricos). Con motivo de este bolo saludamos a Noel Calvo, guitarra rítmica y voz de Los Cocos. John Dealer & The Coconuts… ¡Vaya nombre para ser de Legazpi! ¿Qué significa? Je, je, je, je… Es la pregunta que nos toca responder en todas las entrevistas. Parece que se esconde una gran historia detrás de un nombre tan complejo, pero sinceramente no es así. Queríamos usar un nombre o un apodo de persona para la banda, y pusimos el de John porque en un viaje a Londres nos dimos cuenta de que es uno de los más típicos en Inglaterra, especialmente entre los 'dealers' (camellos, traficantes). Lo de The Coconuts vino después. Nos gustaba cómo quedaba para completar el apelativo de la banda y encima es un nombre largo y visible. ¿Qué pasa, que en Londres os tratasteis con dealers? Amistades hay que hacer hasta en el infierno, ja, ja, ja… Ja, ja… Quien escuche y analice bien las letras de este disco encontrará la respuesta a esta pregunta. No lo vamos a contar todo, ja, ja, ja… Ah, en serio te digo que de primeras por el nombre siempre os confundo con los donostiarras Ghost Number & His Tipsy Gipsies. Los conocemos. Hemos coincidido con ellos alguna vez. Pero nuestra música no tiene mucho en común. Ya, lo digo por el nombre, ambos largos y algo similares. ¿Cuándo os juntasteis y por qué? Ahora estamos de celebración porque cumplimos 10 años con esta banda. Empezamos a juntarnos en el local en el verano de 2015 de forma bastante lúdica, pero la cosa fue cogiendo forma. Nos pusimos a sacar canciones y a principios de 2016 grabamos una pequeña maqueta. Ahí empezó todo. Nuestro primer concierto fue en la mítica sala Hebe de Madrid, en Vallecas, en marzo del 2016. Desde entonces no hemos parado... ¿Habéis estado en otros grupos? Los cuatro integrantes empezamos a subirnos a los escenarios cuando éramos unos adolescentes: Iñaki con 12, yo con 13 y Andoni e Iñigo con 14. Iñigo, Iñaki y yo tocamos juntos desde aquella época, al principio en un grupo más punki llamado Lortu. Andoni fue pasando por diferentes bandas, de punk, heavy... Hasta que nos metimos en este proyecto. Paralelamente también hemos participado y tocado en otros grupos del pueblo de estilos diferentes. Hoy en día, Iñigo es el único que sigue ensayando con otra banda de rock, con The Velvet Bullets. Noel, ¿qué años tenéis ahora? Estamos entre 31 y 33. O sea lleváis veinte años roqueando por ahí. ¿Y cómo os ganáis la vida? Seamos sinceros: nos encantaría poder vivir del rock and roll, pero es una realidad muy complicada. Seguimos soñando. Mientras tanto, a Iñaki y Andoni les toca fichar en la fábrica todas las mañanas, e Iñigo y yo nos ganamos la vida en el mundo de la educación. Ampliar El cuarteto de Legazpi en vivo. Beti Gazte ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos, vuestras influencias? Aparte de los Hellacopters, claro… Sí que es verdad que el sonido escandinavo ha sido y es una gran influencia para nosotros, pero hemos bebido de muchas influencias. Cuando éramos unos adolescentes crecimos con los grupos del titulado Rock Radical Vasco. Sobre todo Eskorbuto, La Polla Records, Cicatriz y MCD. Fuimos creciendo y nuestro instinto musical nos pedía más, abrir fronteras: punk inglés de los 70, los clásicos del rock and roll como Led Zeppelin o Black Sabath, bandas de metal o de incluso jazz... ¿De jazz? ¿Por ejemplo? Yo soy saxofonista y por eso me encanta escuchar ese tipo de música. Me gustan Joe Henderson o Scott Hamilton entre otros. También hay grandes saxofonistas en la escena del rhythm and blues que me ponen los pelos de punta, entre ellos el catalán Dani Nel.lo. Sí, el de Los Rebeldes, Los Mambo Jambo… Noel, ¿por qué os gustan los Hellacopters? Porque es una banda relativamente actual que se basa en la pureza de los grupos de los 70. El suyo es un sonido crudo, sin retoques ni efectillos de por medio. Todo lo que hace es real, y eso nos gusta mucho. Nosotros también intentamos sacar esa pureza nuestra, como se hacía en los mejores años del rock and roll, pero llevándola a nuestro terreno. En los directos intentamos transmitir eso a nuestro público. Ya. Los Copters estarán en el Azkena Rock Fest de este año, ¡celebrando su trigésimo aniversario! Ya tenemos entradas cogidas para verles ahí este año. A no ser que nos salga algún concierto en esas fechas, intentaremos estar allí. ¿Les visteis en San Mamés teloneando a Metallica? Yo no tuve la oportunidad, pero Iñigo sí que estuvo allí. No se pierde un concierto de los suecos. Ha viajado a otros países para verlos y todo. ¿Es 'It's on' vuestro tercer disco? En Spotify tenéis tres largos colgados Se podría decir que sí. En 2016 grabamos una maqueta, en 2018 nuestro primer álbum de estudio, en 2020 el segundo, en 2021 un EP, y este sería el tercer LP. OK. Celebráis diez años con él… Comentadlo por encima para nuestros lectores Es un disco que hemos trabajado con mucho mimo para celebrar el aniversario. Se ha grabado en los Estudios Garate de Andoain y hemos contado con la producción del ingeniero sueco Ola Ersfjord y del músico americano Kurt Baker. Ha sido un auténtico placer trabajar con ellos, ya que se han implicado mucho en este proyecto. Como particularidad, hemos vuelto a grabar nuestra primera canción 'No one says goodbye' dándole un toque más actual y mejorando el sonido. La verdad que estamos muy contentos con este disco. Eso, está producido por el yanqui Kurt Baker y el sueco Ola Ersfjord. Kurt viene mucho por aquí, ¿y Ola sigue viviendo en Madrid? Sí, Kurt Baker y Ola Ersfjord tienen su residencia en Madrid, pero no paran. Viajan muchísimo: Ola grabando y produciendo a otras bandas en toda Europa y Kurt tocando por todo el mundo. Ha sido una gran suerte que hayan buscado un hueco en sus agendas para estar con nosotros. Desde el momento que contactamos con Ola le gustó nuestro proyecto y todo ha sido muy fácil con ellos dos. Hemos hecho muy buena relación. Cantáis en inglés… Vaya… ¿Sobre qué? Pues son matices de pequeñas historias que hemos ido recogiendo en estos diez años. Están muy presentes temas como la noche, el amor o el desamor, y la superación. En nuestros anteriores discos sí tenemos grabadas algunas canciones en euskera, pero para este estilo nos gusta más cómo quedan las letras en inglés. Tenemos el oído hecho a este idioma. ¿Cómo será el concierto del sábado en la Nave 9? Pues estaremos presentando este nuestro último disco. Llevamos tiempo trabajando el directo en el local y creemos que a la gente le gustará. Será un bolo lleno de energía y rock and roll. Además compartiremos escenario con el grupo sueco The Boatsmen. Están de gira por España y tocamos con ellos el viernes 28 en Madrid (Funhouse) y el sábado 29 en Bilbo (Nave 9). Va a ser un placer compartir con ellos estas dos fechas.

