Evocaciones y drama

Un momento de la velada de la ópera 'Amaya' de Guridi en el Kursaal.

Aunque en versión concierto, las voces en esta representación de 'Amaya', de Guridi, nos trasladaron con nitidez tanto su poesía como el oscuro drama que ... encierra. Por otro lado, desde el plenilunio pudimos adivinar la eficacia del maestro Diego Martin dirigiendo el hermoso colorido orquestal que ofrecía la Sinfónica de Euskadi el viernes en el Kursaal. En el ámbito vocal, la soprano Arantza Ezenarro nos dibujaba su personalidad en un 'racconto' sencillo y en el dúo con el tenor Gillen Munguía se tradujo un gran lirismo. En este primer acto, la mezzo Marifé Nogales se mostró muy expresiva y su voz de bello timbre lírico resolvía con gran arte declamatorio su personaje, Amagoya.

Luego, la ezpatadantza puso la nota popular folklórica y vibrante antes de llegar a la perfidia del personaje de Asier encarnado por Juan Laborería. El joven barítono-bajo tuvo una participación importante en la que mostró más dulzura que fuerza. En cuanto a la participación del tenor Gillen Munguía fue notable y a su penetrante y ligera voz de fácil acceso a las notas altas tal vez le faltó un fraseo más dulce a media voz. Nos gustó la voz natural de la segunda soprano Lucía Gónez y la siempre recia del barítono José Manuel Diaz en su intervención del primer acto. El coro Easo Abezbatza no tuvo demasiada intervención, pero fue notoria en conjunción tanto en el 'forte' como en las páginas delicadas. Respecto a la orquesta de Euskadi mostró una gran sensibilidad con admirables versiones del epílogo y del preludio pastoril.

