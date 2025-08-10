El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de la velada de la ópera 'Amaya' de Guridi en el Kursaal. Sara Santos
Crítica musical

Evocaciones y drama

Nino Dentici

Nino Dentici

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:51

Aunque en versión concierto, las voces en esta representación de 'Amaya', de Guridi, nos trasladaron con nitidez tanto su poesía como el oscuro drama que ... encierra. Por otro lado, desde el plenilunio pudimos adivinar la eficacia del maestro Diego Martin dirigiendo el hermoso colorido orquestal que ofrecía la Sinfónica de Euskadi el viernes en el Kursaal. En el ámbito vocal, la soprano Arantza Ezenarro nos dibujaba su personalidad en un 'racconto' sencillo y en el dúo con el tenor Gillen Munguía se tradujo un gran lirismo. En este primer acto, la mezzo Marifé Nogales se mostró muy expresiva y su voz de bello timbre lírico resolvía con gran arte declamatorio su personaje, Amagoya.

