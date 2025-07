La música de los pantanos inunda El Arenal

El Arenal era en el Bilbao primigenio el cruce de caminos local, con muelles y cargaderos que servían de intercambio mercantil, lingüístico, social y cultural. ... Un puerto fluvial que, salvando las distancias, guardaba reminiscencias con el cauce del Mississippi a lo largo de Luisiana y Tennessee, territorio donde hace ya casi 150 años surgió una música que partía de lo más hondo del alma de los esclavos de origen africano que oficiaban en las haciendas y grandes plantaciones de algodón de la zona.

Hablamos del blues, claro, origen de todo lo que vino despues: el jazz, el soul, el rock and roll, el pop, Billie Holiday, Chuck Berry, Elvis, los Beatles, los Rolling Stones... Y de ahí en adelante. Estos días las raíces de la música popular contemporánea se dan cita en el antiguo puerto de la capital vizcaína, donde el sonido de los pantanos inunda hasta mañana los dos escenarios que dan vida al Bilbao Blues Festival, cita europea de referencia que cumple cuatro años en la villa tras su salto desde Hondarribia.

Vamos, que solo falta Robert Johnson vendiendo su alma al diablo en el quiosco de El Arenal a cambio de aprender a tocar como nadie las seis cuerdas. Ese bluesman de alma negra inmortal está representado en el cartel de esta edición, con el guitarrista errante desfilando delante del puente de La Salve.

Y está presente también en los centenares de asistentes que se dieron cita anoche para asistir a la tripleta inicial del festival -tras el excelente calentamiento del concurso del pasado jueves, en el que los barceloneses The Blues Way se alzaron como justos ganadores-.

Sábado 26 Sweet Marta & The Blues Shakers (12.30h) | Al Dual (14.00h) | Delanie Pickering (19.00h) | Jimmie Vaughan (20.45h) | Terrance Simien & Zydeco Experience (22.30h)

Domingo 27 Clases de baile Boogie Woogie (11.30h) | Delanie Pickering (12.30h) | Martín Burguez & His Rhythm Combo (14.00h) | Vanessa Collier (19.00h) | Chicago Summer Tour 2025 (20.45h) | Ray Collins Hot-Club (22.30h)

El nexo entre el Botxo y el sur de los Estados Unidos se escenifica a la perfección en la banda que abrió la velada, Mississippi Queen & The Wet Dogs, potente combo de blues, soul y rock and roll que desde Bilbao homenajea los mejores sonidos yanquis desde hace años. «¿Se oye bien?», preguntó la vocalista del grupo, Inés Goñi. Y, sí, se oía de maravilla su potente vozarrón que dio un buen repaso a la música de raíces estadounidense, oscilando entre pasajes más rockeros, otros de puro funk salvaje y los últimos más de country y bluegrass. Y, para acabar, una excelsa versión del 'one hit wonder' de la británica Duffy, 'Mercy'.

A continuación, salieron al escenario principal The Kings of Blues, supergrupo estadounidense de pretencioso nombre pero que cumple a la perfección con lo prometido, a base de veteranos músicos afroamericanos que hicieron gala de su virtuosismo.

Fue una gozada escuchar al cuarteto, con guitarras y teclas vibrantes que resonaron a los clásicos del blues como B.B. King o Muddy Waters, e incluso en las voces al argentino Moris, luciéndose en solos interminables y magistrales.

Llegados del sur de Estados Unidos y curtidos en mil batallas, el combo se lució con dominio en sus instrumentos, dando un repaso al abecé del blues y la música primitiva de guitarras y trasladando al respetable a la cuna de la música de raíces y de guitarras salvajes, espoleados por un escenario principal que sonó anoche de maravilla. «El blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll», entonaron los gringos en uno de sus temas más animados y celebrados por el público.

Blues en el Guggenheim

Otro combo afro, pero esta vez de Canadá, Blackburn Brothers, puso el cierre a la jornada tras hacer las delicias del público congregado en el escenario principal a base de ritmos funk, jazz y soul, en la onda de Ray Charles o James Brown.

Antes de los conciertos de anoche, el blues cobró también vida en el escenario incomparable del Guggenheim, en un concierto pedagógico de la mano de Diablues ta Bluezifer, que enseñaron a los más pequeños y a sus padres la Historia del blues, los ritmos negros del sur de los Estados Unidos y su influencia en la música actual.

Hoy sábado será el día grande del certamen -que culmina mañana-, con dos actuaciones que a buen seguro quedarán en los anales del festival: la del músico de Luisiana Terrance Simien, que dará a conocer los entresijos de la música zydeco y criolla, y la del veterano maestro de Texas Jimmie Vaughan, que recibirá además la txapela de homenajeado de este año.