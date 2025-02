Muere Little Richard, el último creador del rock n'roll

Óscar Cubillo Sábado, 9 de mayo 2020, 17:14 | Actualizado 19:23h. Comenta Compartir

Con el fallecimiento este sábado a los 87 años, debido a un cáncer de huesos según ha notificado su único hijo Danny Penniman, se cierra una importante página del rock and roll. La correspondiente a su nacimiento y explosión comercial en los 1950s como una música de raíz negra expandida a todo el mundo por su portavoz oficial, el blanco y guapo Elvis Presley, quien versionó no pocas canciones del mismísimo Little Richard: 'Tutti frutti', 'Ready teddy', 'Long tall Sally', 'Rip it up'…

Entonces, Elvis convertía en oro todo lo que cantaba. Pero antes de él estaba Richard Penniman, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde que se inauguró en 1986 y que exclamó en la ceremonia de los Grammy de 1988: «¡Soy el arquitecto del rock and roll! ¡Yo soy el creador!». Seguro que al arisco Chuck Berry le molestaba oír esto. De los grandes pioneros del rock and roll de los años 50 solo sobrevive uno: Jerry Lee Lewis.

Los 50 fueron la década dorada y fundacional de Little Richard (Ricardito), que tiró todo lo que pudo de la cuerda en canciones de evidente carga sicalíptica, plagadas de dobles sentidos y de evidencias de deseo. Por ejemplo, 'Tutti frutti', canción de la que vendió un millón de copias en 1955, era de temática gay y la letra original más que explícita.

A pesar de ser fruto de la cara hedonista y consumista de la América puritana y trabajadora durante el pico del capitalismo, Little Richard pudo prolongar su carrera hasta la actualidad. Supo exprimir su personaje de pendón glamuroso, su pelazo y son sonrisa, su vozarrón y sus alaridos, su piano frenético, sus crisis de fe (¡se convirtió en predicador!) y una carrera de actor en cine y televisión ('Colombo'). Vendió más de 30 millones de discos y su influencia ha sido reconocida por los que vinieron detrás de él: Elvis, Beatles y Rolling Stones, Neil Young y David Bowie, Deep Purple y Motörhead, Bruce Springsteen y Loquillo. Es que si suena en la radio una canción de Little Richard parece que está grabada en la actualidad.

Richard Wayne Penniman nació en el Sur de Estados Unidos, en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932, en plena Gran Depresión. Uno de sus apodos era 'The Georgia Peach / El melocotón de Georgia', o sea más terminología gay. Y otro mote era el de «La Reina del Rock And Roll». Ricardo era el tercero de 12 hermanos y aprendió a tocar el piano gracias a su madre. Pero su padre, destilador de güisqui y sueño de un club que acabaría asesinado, le pegaba, le llamaba 'medio hijo' y le echó de casa a los 13 años. En 1959, Little Richard se casó con Ernestine Harvin, una predicadora evangélica. Se divorciaron en 1964, pero antes adoptaron a un bebé de un año, Danny Jones, su único hijo, que solía trabajar de guardaespaldas de su padre.

Richard empezó a cantar en la iglesia adventista y desde los 14 años tocó en bandas de ritmo y blues estruendoso. Se movía en el circuito sureño, alternando los escenarios y la farándula con empleos manuales como de lavaplatos. Grabó sin suerte con la importante RCA y en 1953 creó su gran grupo, The Upsetters (Los Trastornadores o Enloquecedores). Pasó por el sello Peacock, también sin suerte, y en 1955 fichó por Specialty, discográfica de Los Ángeles que le organizó en Nueva Orleans unas sesiones con las que por fin se hizo famoso gracias a éxitos imperecederos como el mentado sexual y onomatopéyico 'Tutti frutti' (cuya legra original se rebajó pero se mantuvo el celebérrimo grito 'a-wan-ba-buluba-balam-bam-bú'), 'Long tall Sally', 'Slippin' and slidin'' o 'Jenny, Jenny', y a películas tipo 'Don't Knock the Rock' (1956) y 'The Girl Can't Help It' (1956).

Estaba en la cima. A partir de entonces solo había que mantener la cabeza fría y gestionar los ingresos, por ejemplo los de tantas versiones que se hacían de sus canciones. En 1956 compró una mansión en Los Ángeles. Pero en 1957, durante una gira por Australia, desde el avión en el que viajaba con su grupo vio una estela de fuego en el cielo (en realidad el satélite Sputnik) y se lo tomó como una señal de Dios que le pedía que dejara esa vida de pecado. Cumplió su propósito estudiando Teología y ordenándose pastor pentecostal, además de grabando algunas canciones de góspel religioso. Aparte, su llama profana no se apagaba porque Specialty seguía comercializando las canciones que había grabado y permanecían inéditas.

En 1962 se embarcó por una gira por el Reino Unido. También en 1964. A mitad de esta década, Little Richard, ¡que era abstemio!, se sumergió en el alcohol y la marihuana. En 1972 era adicto a la cocaína. «¡Deberían haberme llamado Little Cocaine!», dijo. En 1975 tomaba heroína y PCP. Debido a esto y a su promiscuidad sexual, su propia iglesia le expulsó. Pero tras la muerte de uno de sus hermanos se desintoxicó, se puso a vender biblias a domicilio, y regresó a su congregación religiosa.

Desde los 80 se mantuvo como un aristócrata del rock and roll. Como predicador casó a Cyndi Lauper, y a Bruce Willis y Demi Moore. Vivía en Nashville y siguió ejerciendo de sí mismo hasta que se retiró en el 2013 preocupado porque en un concierto en Washington en 2012 se ahogaba. Antes, en 2005, le pudimos ver en el Festival Crossroad de Gijón, al frente de una gran banda, vestido con un celestial traje blanco de lentejuelas, hablando mucho con el público que comía en su mano, regalándole biblias y siendo doblado al piano por otro de sus músicos.