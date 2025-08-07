El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palmieri, durante un concierto en 2009. AFP

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, legendario pianista de salsa

Neoyorquino de origen puertorriqueño, fue el primer artista en ganar el Grammy con un disco en español

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:26

Eddie Palmieri, leyenda de la salsa que revolucionó al piano la música latina en Estados Unidos, falleció este miércoles a los 88 años, según informaron desde el entorno del artista. Neoyorquino de nacimiento pero de padres puertorriqueños, fue uno de los exponentes del boom de ritmos latinos que azotó la escena yanqui en los años 60 y 70, así como el primer músico en ganar un premio Grammy con un disco cantado en español.

«El legendario pianista, compositor, líder de banda, y una de las figuras más influyentes de la historia de la música latina falleció en su casa en Nueva Jersey el 6 de agosto», publicó su cuenta de Instagram, junto a una foto del artista, mientras que Fania Records, el emblemático sello de salsa en EE UU, lamentó la muerte del virtuoso pianista, a quien calificó como «uno de los más innovadores y únicos artistas en la historia de la música».

Hijo de puertorriqueños, Palmieri nació en el barrio de Harlem y, de la mano de su hermano, el también pianista Charlie Palmieri, entró en la escena musical a muy corta edad. Antes de cumplir la mayoría de edad, ya se desempeñaba en bandas profesionales y acompañó durante dos años al legendario Tito Rodríguez.

En 1961 fundó la banda La Perfecta, que redefinió la salsa con el uso de trombones en vez de trompetas. Cuatro años más tarde, su single 'Azúcar Pa' Ti' se convertiría en un éxito en las pistas de baile que décadas más tarde ganaría también espacio en la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense. De esta manera, Palmieri será recordado por haber revolucionado el sonido del latin jazz y de la salsa, con una larga carrera que abarcó más de siete décadas.

Su primer gran reconocimiento le llegó hace medio siglo, en 1975, cuando se convirtió en el primer músico en alzarse con un Grammy con un disco cantado en español, 'The Sun of Latin Music'. Fue el primero de un total de ocho gramófonos, el último de ellos en 2006 por 'Simpático', en la categoría de jazz latino.

Respecto al contenido de sus canciones, Palmieri fue uno de los primeros salseros en abrazar un tono político en sus letras. Así, en 1969 lanzó el LP 'Justicia', cuyas letras abordaban la desigualdad, las reivindicaciones social y la discriminación. En ese camino de lucha, según recuerda AFP, en 1972, se presentó en la prisión de Sing Sing, en Nueva York, ante un público en el que predominaban latinos y negros. «¡Para toda la humanidad!», gritó Palmieri a través de un altavoz en el patio de la prisión, antes de llamar a acabar con los «muros» y con los «miedos».

Tres visitas a Euskadi

En las últimas tres décadas, visitó Euskadi en tres ocasiones. Las dos primeras fueron al Jazzaldia de San Sebastián, en 1995 y 2003, y su última actuación en tierras vascas se produjo en 2006 en el Festival de Jazz de Getxo. «Sé muy bien cómo se excita al público», se reivindicaba en una entrevista con 'El Diario Vasco' en una de sus visitas a la capital guipuzcoana.

