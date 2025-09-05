Los MTV VMAs 2025 coronan a Lady Gaga como favorita y rinden homenaje a Ozzy Osbourne La gala se celebra este domingo en Nueva York con actuaciones de Ricky Martin, J Balvin y Sabrina Carpenter, entre otros

Ekaitz Vargas Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Nueva York se prepara para vivir este domingo una de las noches más esperadas de la música. Los MTV Video Music Awards 2025 aterrizan en el UBS Arena con Lady Gaga como gran protagonista. La estrella lidera las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su aclamado álbum 'Mayhem', que la coloca como la artista más reconocida del año. Bruno Mars, con 11 menciones, y Kendrick Lamar, con 10, completan el trío de favoritos en una edición que vuelve a medir el pulso de la industria y la influencia del voto del público.

La ceremonia, conducida por LL Cool J, comenzará en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre a la 01:00h con el pre-show y a partir de las 02:00h dará paso al espectáculo principal. En España podrá seguirse a través del canal de pago MTV en Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV, y también en abierto mediante la señal gratuita de Pluto TV.

El cartel de actuaciones confirma a algunos de los artistas más seguidos del panorama internacional. Ricky Martin regresa al escenario de los VMAs coincidiendo con el 26º aniversario de su histórica presentación en 1999, y será distinguido con el primer Latin Icon Award, que reconoce su papel en la proyección global de la música latina. J Balvin presentará su nuevo tema junto a DJ Snake, mientras que Sabrina Carpenter buscará consolidar su momento dulce con la interpretación de 'Manchild', tema que le ha valido ocho nominaciones, incluida la de Vídeo del Año. A ellos se sumarán Busta Rhymes —galardonado con el Rock the Bells Visionary Award—, el debutante Alex Warren y la nueva sensación Sombr, entre otros.

Además de las categorías votadas por los fans, los premios incluyen reconocimientos a figuras legendarias. Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award como homenaje a su trayectoria, y Busta Rhymes verá consolidada su influencia en la cultura pop tras más de dos décadas de éxitos.

Categorias principales

Vídeo del año Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Artista del año Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I'm Sorry

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Lorde – What Was That

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Homenaje a Ozzy Osbourne

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegará con el homenaje a Ozzy Osbourne. Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, se unirán a Yungblud y al guitarrista Nuno Bettencourt para ofrecer un medley con algunos de los himnos más icónicos del «Príncipe de las Tinieblas». Con más de 120 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y dos inclusiones en el Salón de la Fama del Rock & Roll —con Black Sabbath y en solitario—, Osbourne será celebrado por su legado musical y su estrecha relación con MTV, desde los tiempos de Headbanger's Ball hasta el fenómeno televisivo The Osbournes.

Ampliar

Este tributo promete convertirse en uno de los instantes más recordados de los MTV VMAs 2025, que una vez más mezclan lo mejor de la música contemporánea con la reverencia a los iconos que marcaron generaciones.