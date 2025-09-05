El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Lady Gaga lidera las nominaciones con 12 candidaturas. Gilbert Flores/Billboard

Los MTV VMAs 2025 coronan a Lady Gaga como favorita y rinden homenaje a Ozzy Osbourne

La gala se celebra este domingo en Nueva York con actuaciones de Ricky Martin, J Balvin y Sabrina Carpenter, entre otros

Ekaitz Vargas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:40

Nueva York se prepara para vivir este domingo una de las noches más esperadas de la música. Los MTV Video Music Awards 2025 aterrizan en el UBS Arena con Lady Gaga como gran protagonista. La estrella lidera las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su aclamado álbum 'Mayhem', que la coloca como la artista más reconocida del año. Bruno Mars, con 11 menciones, y Kendrick Lamar, con 10, completan el trío de favoritos en una edición que vuelve a medir el pulso de la industria y la influencia del voto del público.

La ceremonia, conducida por LL Cool J, comenzará en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre a la 01:00h con el pre-show y a partir de las 02:00h dará paso al espectáculo principal. En España podrá seguirse a través del canal de pago MTV en Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV, y también en abierto mediante la señal gratuita de Pluto TV.

El cartel de actuaciones confirma a algunos de los artistas más seguidos del panorama internacional. Ricky Martin regresa al escenario de los VMAs coincidiendo con el 26º aniversario de su histórica presentación en 1999, y será distinguido con el primer Latin Icon Award, que reconoce su papel en la proyección global de la música latina. J Balvin presentará su nuevo tema junto a DJ Snake, mientras que Sabrina Carpenter buscará consolidar su momento dulce con la interpretación de 'Manchild', tema que le ha valido ocho nominaciones, incluida la de Vídeo del Año. A ellos se sumarán Busta Rhymes —galardonado con el Rock the Bells Visionary Award—, el debutante Alex Warren y la nueva sensación Sombr, entre otros.

Además de las categorías votadas por los fans, los premios incluyen reconocimientos a figuras legendarias. Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award como homenaje a su trayectoria, y Busta Rhymes verá consolidada su influencia en la cultura pop tras más de dos décadas de éxitos.

Categorias principales

Vídeo del año

  • Ariana Grande – Brighter Days Ahead

  • Billie Eilish – Birds of a Feather

  • Kendrick Lamar – Not Like Us

  • Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

  • Rosé and Bruno Mars – Apt.

  • Sabrina Carpenter – Manchild

  • The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Artista del año

  • Bad Bunny

  • Beyoncé

  • Kendrick Lamar

  • Lady Gaga

  • Morgan Wallen

  • Taylor Swift

  • The Weeknd

Canción del año

  • Alex Warren – Ordinary

  • Billie Eilish – Birds of a Feather

  • Doechii – Anxiety

  • Ed Sheeran – Sapphire

  • Gracie Abrams – I Love You, I'm Sorry

  • Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

  • Lorde – What Was That

  • Rosé and Bruno Mars – Apt.

  • Tate McRae – Sports Car

  • The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Homenaje a Ozzy Osbourne

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegará con el homenaje a Ozzy Osbourne. Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, se unirán a Yungblud y al guitarrista Nuno Bettencourt para ofrecer un medley con algunos de los himnos más icónicos del «Príncipe de las Tinieblas». Con más de 120 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y dos inclusiones en el Salón de la Fama del Rock & Roll —con Black Sabbath y en solitario—, Osbourne será celebrado por su legado musical y su estrecha relación con MTV, desde los tiempos de Headbanger's Ball hasta el fenómeno televisivo The Osbournes.

Este tributo promete convertirse en uno de los instantes más recordados de los MTV VMAs 2025, que una vez más mezclan lo mejor de la música contemporánea con la reverencia a los iconos que marcaron generaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  8. 8 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  9. 9

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  10. 10

    Un Athletic sin pegada cae con Osasuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los MTV VMAs 2025 coronan a Lady Gaga como favorita y rinden homenaje a Ozzy Osbourne

Los MTV VMAs 2025 coronan a Lady Gaga como favorita y rinden homenaje a Ozzy Osbourne